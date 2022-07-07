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Польские фермеры выступили против аграрной политики властей

Польские фермеры выступили против аграрной политики властей - РИА Новости, 07.07.2022

Польские фермеры выступили против аграрной политики властей

Несколько тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли приняли участие в массовой акции протеста в Варшаве. Собравшиеся выступили против аграрной политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство.

2022-07-07T16:05

2022-07-07T16:05

2022-07-07T16:05

видео

польша

варшава

фермеры

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В частности, фермеры недовольны подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы. Также участники акции выступили против того, что импортные продукты питания вытесняют польские в торговых сетях страны.

польша

варшава

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Польские фермеры выступили против аграрной политики властей Польские фермеры проводят массовую акцию протеста в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. В четверг несколько тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли собрались возле Дворца культуры и науки в центре Варшавы. Они протестуют против сельскохозяйственной политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство. В частности, фермеры недовольны подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы. 2022-07-07T16:05 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, польша, варшава, фермеры, видео