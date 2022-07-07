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Польские фермеры выступили против аграрной политики властей
Польские фермеры выступили против аграрной политики властей - РИА Новости, 07.07.2022
Польские фермеры выступили против аграрной политики властей
Несколько тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли приняли участие в массовой акции протеста в Варшаве. Собравшиеся выступили против аграрной политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство.
2022-07-07T16:05
2022-07-07T16:05
2022-07-07T16:05
видео
польша
варшава
фермеры
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В частности, фермеры недовольны подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы. Также участники акции выступили против того, что импортные продукты питания вытесняют польские в торговых сетях страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Польские фермеры выступили против аграрной политики властей
Польские фермеры проводят массовую акцию протеста в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. В четверг несколько тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли собрались возле Дворца культуры и науки в центре Варшавы. Они протестуют против сельскохозяйственной политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство. В частности, фермеры недовольны подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы.
2022-07-07T16:05
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, польша, варшава, фермеры, видео
Польские фермеры выступили против аграрной политики властей
Несколько тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли приняли участие в массовой акции протеста в Варшаве. Собравшиеся выступили против аграрной политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство.
2022-07-07T16:05
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PT0M35S
Польские фермеры выступили против аграрной политики властей
Несколько тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли приняли участие в массовой акции протеста в Варшаве. Собравшиеся выступили против аграрной политики государства, которая ведет к увеличению расходов на производство.