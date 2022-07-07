https://ria.ru/20220707/evakuatsiya-1801081314.html
Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали более 25 тысяч человек
Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали более 25 тысяч человек - РИА Новости, 07.07.2022
Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали более 25 тысяч человек
За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 25 439 человек, в том числе 3... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:41
2022-07-07T21:41
2022-07-07T21:41
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 25 439 человек, в том числе 3 695 детей, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекло 373 405 личных автомобилей, в том числе за сутки - 4 720."В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - добавил генерал.Он также сообщил, что на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 29 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 759 076 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - заявил Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, украина, россия, луганская народная республика
Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали более 25 тысяч человек
МО: более 25 тысяч человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины и Донбасса
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 25 439 человек, в том числе 3 695 детей, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на активное противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 439 человек, в том числе 3 695 детей, а всего с начала специальной военной операции - 2 384 574 человека, из которых 375 620 детей", - сказал Мизинцев.
По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекло 373 405 личных автомобилей, в том числе за сутки - 4 720.
"В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - добавил генерал.
Он также сообщил, что на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ
и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 29 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик
, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей
.
"Всего в базе данных 2 759 076 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины
и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - заявил Мизинцев.