https://ria.ru/20220707/evakuatsiya-1801081314.html

Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали более 25 тысяч человек

Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали более 25 тысяч человек - РИА Новости, 07.07.2022

Из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали более 25 тысяч человек

За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 25 439 человек, в том числе 3... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:41

2022-07-07T21:41

2022-07-07T21:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 25 439 человек, в том числе 3 695 детей, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, государственную границу Российской Федерации пересекло 373 405 личных автомобилей, в том числе за сутки - 4 720."В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - добавил генерал.Он также сообщил, что на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 29 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 759 076 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса", - заявил Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, украина, россия, луганская народная республика