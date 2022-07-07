В ЕК заявили, что ЕС намерен активно участвовать во встрече глав МИД на G20
Представитель ЕК: ЕС намерен активно участвовать в G20, чтобы не отдать инициативу России
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен принять активное участие в заседании глав МИД стран G20 на Бали, чтобы не отдать инициативу в руки России, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Бали в среду вечером, где 7-8 июля пройдет министерская встреча "двадцатки". Ожидается, что на полях у министра состоится ряд двусторонних встреч, при этом переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном не запланировано.
"Для ЕС G20 остается ключевым форумом для обсуждения существующих глобальных вопросов… Мы должны обеспечить работу многосторонних механизмов в кризисные времена… Мы отвергаем попытки России использовать G20 для пропаганды… Глава дипломатии ЕС посетит этот форум. ЕС намерен содействовать успеху министерского форума G20, но не допустит использование G20 в пропагандистских целях", - сообщила она.
Массрали добавила, что российские действия на Украине "исключают возможность нормальных отношений". По словам представителя европейской внешнеполитической службы, участие России в G20 "может поставить под сомнение эффективность форума и его авторитет".
Она также добавила, что на повестке встречи G20 значатся такие вопросы, как безопасность поставок продовольствия и энергоресурсов и последствия кризиса вокруг Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.