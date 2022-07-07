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В МВД не исключают, что в школах будут обучать езде на электросамокатах - РИА Новости, 07.07.2022
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В МВД не исключают, что в школах будут обучать езде на электросамокатах
В МВД не исключают, что в школах будут обучать езде на электросамокатах - РИА Новости, 07.07.2022
В МВД не исключают, что в школах будут обучать езде на электросамокатах
МВД не против включения курса пользования электросамокатами в школьную программу, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:30
2022-07-07T22:30
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. МВД не против включения курса пользования электросамокатами в школьную программу, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.По его словам, если отвести час в неделю управлению электросамокатами, возникнет вопрос, у кого этот час "отобрать"."Конечно, такого рода вопросы, по большому счету, они все равно должны решаться на государственном уровне. Если соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну, почему бы и нет", - отметил Митрошин.Он добавил, что никаких сомнений в том, что это действительно нужно, нет.Кроме того, Дмитрий Митрошин отметил, что поправки в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ) - не панацея от аварий с их участием.По его словам, увеличение количества СИМ будет вести к росту вероятности возникновения ДТП с их участием. Отсутствие внятного правового регулирования, в частности, приводит к авариям и человеческим жертвам среди водителей такого транспорта."Я не считаю, что вот поправки в ПДД, которые, будем надеяться, все-таки в скором времени, так сказать, увидят свет и будут приняты, что это панацея. Конечно, это не панацея. Конечно, это целый ворох вопросов, который может быть связан в том числе и с подготовкой пользователей электросамокатов, повышением вообще их уровня ответственности перед обществом", - рассказал Митрошин в эфире радио "Комсомольская правда".
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
22:30 07.07.2022
 
В МВД не исключают, что в школах будут обучать езде на электросамокатах

Митрошин: МВД не против включения курса пользования электросамокатами в школьную программу

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушки с самокатами на Пречистенской набережной в Москве
Девушки с самокатами на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушки с самокатами на Пречистенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. МВД не против включения курса пользования электросамокатами в школьную программу, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
"Что такое, значит, так сказать, включить курс обучения пользования электросамокатами в школьный курс, в школьную программу? Это значит, надо там выделять какие-то дополнительные часы. Обычно такие вещи происходят очень непросто", - рассказал Митрошин в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, если отвести час в неделю управлению электросамокатами, возникнет вопрос, у кого этот час "отобрать".
"Конечно, такого рода вопросы, по большому счету, они все равно должны решаться на государственном уровне. Если соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну, почему бы и нет", - отметил Митрошин.
Он добавил, что никаких сомнений в том, что это действительно нужно, нет.
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Кроме того, Дмитрий Митрошин отметил, что поправки в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ) - не панацея от аварий с их участием.
По его словам, увеличение количества СИМ будет вести к росту вероятности возникновения ДТП с их участием. Отсутствие внятного правового регулирования, в частности, приводит к авариям и человеческим жертвам среди водителей такого транспорта.
"Я не считаю, что вот поправки в ПДД, которые, будем надеяться, все-таки в скором времени, так сказать, увидят свет и будут приняты, что это панацея. Конечно, это не панацея. Конечно, это целый ворох вопросов, который может быть связан в том числе и с подготовкой пользователей электросамокатов, повышением вообще их уровня ответственности перед обществом", - рассказал Митрошин в эфире радио "Комсомольская правда".
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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