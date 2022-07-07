https://ria.ru/20220707/elektrosamokaty-1801087220.html

В МВД не исключают, что в школах будут обучать езде на электросамокатах

В МВД не исключают, что в школах будут обучать езде на электросамокатах - РИА Новости, 07.07.2022

В МВД не исключают, что в школах будут обучать езде на электросамокатах

МВД не против включения курса пользования электросамокатами в школьную программу, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:30

2022-07-07T22:30

2022-07-07T22:30

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. МВД не против включения курса пользования электросамокатами в школьную программу, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.По его словам, если отвести час в неделю управлению электросамокатами, возникнет вопрос, у кого этот час "отобрать"."Конечно, такого рода вопросы, по большому счету, они все равно должны решаться на государственном уровне. Если соответствующую примерную программу подготовки, если в ней будут предусмотрены соответствующие часы, ну, почему бы и нет", - отметил Митрошин.Он добавил, что никаких сомнений в том, что это действительно нужно, нет.Кроме того, Дмитрий Митрошин отметил, что поправки в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ) - не панацея от аварий с их участием.По его словам, увеличение количества СИМ будет вести к росту вероятности возникновения ДТП с их участием. Отсутствие внятного правового регулирования, в частности, приводит к авариям и человеческим жертвам среди водителей такого транспорта."Я не считаю, что вот поправки в ПДД, которые, будем надеяться, все-таки в скором времени, так сказать, увидят свет и будут приняты, что это панацея. Конечно, это не панацея. Конечно, это целый ворох вопросов, который может быть связан в том числе и с подготовкой пользователей электросамокатов, повышением вообще их уровня ответственности перед обществом", - рассказал Митрошин в эфире радио "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20220515/pdd-1788700946.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)