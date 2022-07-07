Эксперт рассказал, когда утилизация батарей электромобилей станет проблемой

"Тема утилизации аккумуляторов станет актуальной лишь лет через 15. Возьмем, к примеру, Дальний Восток, где электромобили наиболее распространены в России. На десятилетних Nissan Leaf никто не собирается сейчас менять аккумулятор. Деградация батареи за это время — около 15 %. Но даже аккумулятор с деградацией 20 % после его эксплуатации не теряет свою ценность и может послужить еще 15-20 лет, например, в формате стационарного накопителя электроэнергии для нужд домохозяйств или бизнеса", — сказал Матвиевский.