Эксперт рассказал, когда утилизация батарей электромобилей станет проблемой
Эксперт Матвиевский: тема утилизации батарей электрокаров возникнет в России через 15 лет
Зарядка электромобиля . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Проблема утилизации аккумуляторов электромобилей станет актуальной в России не ранее чем через 15 лет, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "It.Charge" Дмитрий Матвиевский.
"Тема утилизации аккумуляторов станет актуальной лишь лет через 15. Возьмем, к примеру, Дальний Восток, где электромобили наиболее распространены в России. На десятилетних Nissan Leaf никто не собирается сейчас менять аккумулятор. Деградация батареи за это время — около 15 %. Но даже аккумулятор с деградацией 20 % после его эксплуатации не теряет свою ценность и может послужить еще 15-20 лет, например, в формате стационарного накопителя электроэнергии для нужд домохозяйств или бизнеса", — сказал Матвиевский.
По его словам, владелец электромобиля сможет "за неплохие деньги" продать аккумулятор после окончания срока его эксплуатации в транспорте.
Компания "It.Charge" занимается построением экосистемы для управления зарядной инфраструктурой для электромобилей и является разработчиком мобильного приложения "It.Charge Mobile", отображающего местоположение зарядок для электрокаров.