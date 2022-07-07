Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда утилизация батарей электромобилей станет проблемой - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/elektrokar-1800831234.html
Эксперт рассказал, когда утилизация батарей электромобилей станет проблемой
Эксперт рассказал, когда утилизация батарей электромобилей станет проблемой - РИА Новости, 07.07.2022
Эксперт рассказал, когда утилизация батарей электромобилей станет проблемой
Проблема утилизации аккумуляторов электромобилей станет актуальной в России не ранее чем через 15 лет, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T03:49
2022-07-07T03:49
развитие электротранспорта в россии
технологии
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782280488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e198dff5232a092244c6aabe5fb50ea.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Проблема утилизации аккумуляторов электромобилей станет актуальной в России не ранее чем через 15 лет, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "It.Charge" Дмитрий Матвиевский.По его словам, владелец электромобиля сможет "за неплохие деньги" продать аккумулятор после окончания срока его эксплуатации в транспорте.Компания "It.Charge" занимается построением экосистемы для управления зарядной инфраструктурой для электромобилей и является разработчиком мобильного приложения "It.Charge Mobile", отображающего местоположение зарядок для электрокаров.
https://ria.ru/20220706/moskvich-1800689111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782280488_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_49080545b2faec9d496adb1998127ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
развитие электротранспорта в россии, технологии, россия, общество
03:49 07.07.2022
 
Эксперт рассказал, когда утилизация батарей электромобилей станет проблемой

Эксперт Матвиевский: тема утилизации батарей электрокаров возникнет в России через 15 лет

© Pixabay / stuxЗарядка электромобиля
Зарядка электромобиля - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Pixabay / stux
Зарядка электромобиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Проблема утилизации аккумуляторов электромобилей станет актуальной в России не ранее чем через 15 лет, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании "It.Charge" Дмитрий Матвиевский.

"Тема утилизации аккумуляторов станет актуальной лишь лет через 15. Возьмем, к примеру, Дальний Восток, где электромобили наиболее распространены в России. На десятилетних Nissan Leaf никто не собирается сейчас менять аккумулятор. Деградация батареи за это время около 15 %. Но даже аккумулятор с деградацией 20 % после его эксплуатации не теряет свою ценность и может послужить еще 15-20 лет, например, в формате стационарного накопителя электроэнергии для нужд домохозяйств или бизнеса", — сказал Матвиевский.

По его словам, владелец электромобиля сможет "за неплохие деньги" продать аккумулятор после окончания срока его эксплуатации в транспорте.
Компания "It.Charge" занимается построением экосистемы для управления зарядной инфраструктурой для электромобилей и является разработчиком мобильного приложения "It.Charge Mobile", отображающего местоположение зарядок для электрокаров.
Директор Московского автомобильного завода Москвич Дмитрий Пронин и мэр Москвы Сергей Собянин в производственном цехе завода Москвич. 6 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 14:55
Собянин сообщил о начале разработки платформы для электромобилей "Москвич"
 
Развитие электротранспорта в РоссииТехнологииРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала