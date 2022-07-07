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Решетников прокомментировал экономическую ситуацию в России - РИА Новости, 07.07.2022
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Решетников прокомментировал экономическую ситуацию в России
Решетников прокомментировал экономическую ситуацию в России - РИА Новости, 07.07.2022
Решетников прокомментировал экономическую ситуацию в России
Экономическая ситуация в России складывается лучше первоначальных прогнозов, в то же время главным риском для восстановления остается слабый спрос, заявил... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:26
2022-07-07T14:26
экономика
цены на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экономическая ситуация в России складывается лучше первоначальных прогнозов, в то же время главным риском для восстановления остается слабый спрос, заявил&nbsp;министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полпреда президента РФ.При этом он уточнил, что "говорить о стабилизации пока рано". "Дело в том, что и в реальном выражении обороты ККТ отстают, и июньский рост во многом вышел за счет фактора сезонности, за счет сезонного увеличения оборотов в туризме, в гостиничном бизнесе, транспорте, начались отпуска и детский отдых. Понятно, что это все привело к такому определенному всплеску", - пояснил министр.Он отметил, что "остается главный риск для восстановления экономики - это слабый спрос."&nbsp;"Мы неоднократно об этом говорили. Это подтверждает и дефляционный тренд, и замедление кредитования", - заключил глава Минэкономразвития.В середине июня Решетников уже отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам года будут меньше прежних прогнозов - министерство ожидало рост потребительских цен в 17,5%, а сокращение экономики - в 7,8%. Уточненная версия того, апрельского, макропрогноза ожидается в ближайшие недели.
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экономика, цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
14:26 07.07.2022
 
Решетников прокомментировал экономическую ситуацию в России

Решетников: экономическая ситуация лучше прогнозов, но остается риск из-за слабого спроса

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экономическая ситуация в России складывается лучше первоначальных прогнозов, в то же время главным риском для восстановления остается слабый спрос, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полпреда президента РФ.
"Если говорить о ситуации в экономике в целом, то она действительно складывается лучше наших первоначальных оценок. На потребительском рынке ситуация действительно улучшилась - на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям и даже их чуть превысили", - сказал Решетников.
При этом он уточнил, что "говорить о стабилизации пока рано". "Дело в том, что и в реальном выражении обороты ККТ отстают, и июньский рост во многом вышел за счет фактора сезонности, за счет сезонного увеличения оборотов в туризме, в гостиничном бизнесе, транспорте, начались отпуска и детский отдых. Понятно, что это все привело к такому определенному всплеску", - пояснил министр.
Он отметил, что "остается главный риск для восстановления экономики - это слабый спрос." 
"Мы неоднократно об этом говорили. Это подтверждает и дефляционный тренд, и замедление кредитования", - заключил глава Минэкономразвития.
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В середине июня Решетников уже отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам года будут меньше прежних прогнозов - министерство ожидало рост потребительских цен в 17,5%, а сокращение экономики - в 7,8%. Уточненная версия того, апрельского, макропрогноза ожидается в ближайшие недели.
 
ЭкономикаЦены на нефтьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим Решетников
 
 
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