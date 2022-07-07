https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800936450.html

Решетников прокомментировал экономическую ситуацию в России

Решетников прокомментировал экономическую ситуацию в России - РИА Новости, 07.07.2022

Решетников прокомментировал экономическую ситуацию в России

Экономическая ситуация в России складывается лучше первоначальных прогнозов, в то же время главным риском для восстановления остается слабый спрос, заявил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:26

2022-07-07T14:26

2022-07-07T14:26

экономика

цены на нефть

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экономическая ситуация в России складывается лучше первоначальных прогнозов, в то же время главным риском для восстановления остается слабый спрос, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полпреда президента РФ.При этом он уточнил, что "говорить о стабилизации пока рано". "Дело в том, что и в реальном выражении обороты ККТ отстают, и июньский рост во многом вышел за счет фактора сезонности, за счет сезонного увеличения оборотов в туризме, в гостиничном бизнесе, транспорте, начались отпуска и детский отдых. Понятно, что это все привело к такому определенному всплеску", - пояснил министр.Он отметил, что "остается главный риск для восстановления экономики - это слабый спрос." "Мы неоднократно об этом говорили. Это подтверждает и дефляционный тренд, и замедление кредитования", - заключил глава Минэкономразвития.В середине июня Решетников уже отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам года будут меньше прежних прогнозов - министерство ожидало рост потребительских цен в 17,5%, а сокращение экономики - в 7,8%. Уточненная версия того, апрельского, макропрогноза ожидается в ближайшие недели.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/ekonomika-1800888667.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников