https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801026084.html

У фигуры Джонсона в музее мадам Тюссо повесили табличку "вакантное место"

У фигуры Джонсона в музее мадам Тюссо повесили табличку "вакантное место" - РИА Новости, 07.07.2022

У фигуры Джонсона в музее мадам Тюссо повесили табличку "вакантное место"

Табличку с надписью "вакантное место" установили у восковой фигуры подавшего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона в музее мадам Тюссо в Лондоне. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:50

2022-07-07T17:50

2022-07-07T17:50

в мире

борис джонсон

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сша

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Табличку с надписью "вакантное место" установили у восковой фигуры подавшего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона в музее мадам Тюссо в Лондоне.В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.В аккаунте музея в Twitter опубликовано фото восковой фигуры Джонсона, который стоит у дверей правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, на двери табличка "вакантное место".Как сообщают местные телеканалы, в музее заранее готовились к сообщению об уходе Джонсона на фоне волны отставок в правительства.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие из них призвали Джонсона уйти в отставку.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801009977.html

https://ria.ru/20220707/politika-1800988210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, великобритания, европа, сша, отставка премьер-министра великобритании