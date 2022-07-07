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У фигуры Джонсона в музее мадам Тюссо повесили табличку "вакантное место" - РИА Новости, 07.07.2022
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У фигуры Джонсона в музее мадам Тюссо повесили табличку "вакантное место"
У фигуры Джонсона в музее мадам Тюссо повесили табличку "вакантное место" - РИА Новости, 07.07.2022
У фигуры Джонсона в музее мадам Тюссо повесили табличку "вакантное место"
Табличку с надписью "вакантное место" установили у восковой фигуры подавшего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона в музее мадам Тюссо в Лондоне. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:50
2022-07-07T17:50
в мире
борис джонсон
великобритания
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сша
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Табличку с надписью "вакантное место" установили у восковой фигуры подавшего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона в музее мадам Тюссо в Лондоне.В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.В аккаунте музея в Twitter опубликовано фото восковой фигуры Джонсона, который стоит у дверей правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, на двери табличка "вакантное место".Как сообщают местные телеканалы, в музее заранее готовились к сообщению об уходе Джонсона на фоне волны отставок в правительства.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие из них призвали Джонсона уйти в отставку.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801009977.html
https://ria.ru/20220707/politika-1800988210.html
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в мире, борис джонсон, великобритания, европа, сша, отставка премьер-министра великобритании
17:50 07.07.2022
 
У фигуры Джонсона в музее мадам Тюссо повесили табличку "вакантное место"

В Лондоне в музее мадам Тюссо у фигуры Джонсона установили табличку "вакантное место"

© Фото : Madame Tussauds LondonВосковая фигура Бориса Джонсона в музее Мадам Тюссо в Лондоне
Восковая фигура Бориса Джонсона в музее Мадам Тюссо в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Madame Tussauds London
Восковая фигура Бориса Джонсона в музее Мадам Тюссо в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Табличку с надписью "вакантное место" установили у восковой фигуры подавшего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона в музее мадам Тюссо в Лондоне.
В четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании заявил Борис Джонсон, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Кадыров прокомментировал отставку Джонсона
В аккаунте музея в Twitter опубликовано фото восковой фигуры Джонсона, который стоит у дверей правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, на двери табличка "вакантное место".
Как сообщают местные телеканалы, в музее заранее готовились к сообщению об уходе Джонсона на фоне волны отставок в правительства.
Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".
Тем не менее в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие из них призвали Джонсона уйти в отставку.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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В миреБорис ДжонсонВеликобританияЕвропаСШАОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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