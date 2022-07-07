Сенатор назвал отставку Джонсона шансом для Лондона отказаться от русофобии
Сенатор Карасин: отставка Джонсона дает возможность Лондону вернуться к здравому смыслу
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отставка британского премьера Бориса Джонсона даёт Великобритании шанс сменить язык русофобии и агрессии на попытки вернуться к здравому смыслу и перестать использовать Украину в качестве площадки для геостратегического поединка с Россией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Отставка Джонсона – это шанс по-новому посмотреть на внутренние и международные дела и сформулировать более понятную, конструктивную, привлекательную линию поведения… Сейчас именно тот момент, когда надо ещё раз переоценить существующие риски для международной стабильности и безопасности, сменить язык русофобии и агрессии на попытки вернуться к здравому смыслу, перестать использовать Украину в качестве площадки для геостратегического поединка с Россией", - написал Карасин в своём Telegram-канале.
Если же этого не произойдёт, то, подчеркнул сенатор, все может очень плохо кончиться для международной стабильности и самой Великобритании.
Карасин, который в 2000-2005 годах был российским послом в Великобритании, отметил, что в британской политической практике отставка премьер-министра всегда событие неординарное.
"Бориса Джонсона, по сути, подвергли открытому остракизму и выразили вотум недоверия. Таким образом, "кузница мысли" с Джонсоном дала сбой. Из импульсивного и нестандартного "оригинала" он превратился в политика-изгоя, впрочем, с завышенной самооценкой", - заявил Карасин.