https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801023288.html

Сенатор назвал отставку Джонсона шансом для Лондона отказаться от русофобии

Сенатор назвал отставку Джонсона шансом для Лондона отказаться от русофобии - РИА Новости, 07.07.2022

Сенатор назвал отставку Джонсона шансом для Лондона отказаться от русофобии

Отставка британского премьера Бориса Джонсона даёт Великобритании шанс сменить язык русофобии и агрессии на попытки вернуться к здравому смыслу и перестать... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:45

2022-07-07T17:45

2022-07-07T17:45

борис джонсон

великобритания

украина

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отставка британского премьера Бориса Джонсона даёт Великобритании шанс сменить язык русофобии и агрессии на попытки вернуться к здравому смыслу и перестать использовать Украину в качестве площадки для геостратегического поединка с Россией, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Отставка Джонсона – это шанс по-новому посмотреть на внутренние и международные дела и сформулировать более понятную, конструктивную, привлекательную линию поведения… Сейчас именно тот момент, когда надо ещё раз переоценить существующие риски для международной стабильности и безопасности, сменить язык русофобии и агрессии на попытки вернуться к здравому смыслу, перестать использовать Украину в качестве площадки для геостратегического поединка с Россией", - написал Карасин в своём Telegram-канале.Если же этого не произойдёт, то, подчеркнул сенатор, все может очень плохо кончиться для международной стабильности и самой Великобритании.Карасин, который в 2000-2005 годах был российским послом в Великобритании, отметил, что в британской политической практике отставка премьер-министра всегда событие неординарное."Бориса Джонсона, по сути, подвергли открытому остракизму и выразили вотум недоверия. Таким образом, "кузница мысли" с Джонсоном дала сбой. Из импульсивного и нестандартного "оригинала" он превратился в политика-изгоя, впрочем, с завышенной самооценкой", - заявил Карасин.

https://ria.ru/20220707/tori-1801022370.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801011587.html

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