17:21 07.07.2022 (обновлено: 17:28 07.07.2022)
Более половины британцев выступили против того, чтобы Джонсон был премьером
YouGov: 56% британцев выступили против того, чтобы Джонсон выполнял обязанности премьера
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 50% британцев против того, чтобы Борис Джонсон продолжал выполнять обязанности премьера до назначения нового главы правительства, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov.
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании, но отметил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Согласно результатам проведенного опроса, 56% британцев считают, что до избрания преемника Джонсона должен быть другой исполняющий обязанности премьер-министра. 32% опрошенных выступают за то, чтобы Джонсон продолжал исполнять обязанности, 12% не могут дать ответ.
Опрос проводился компанией в четверг. В нем приняли участие 2062 взрослых британца. Статистическая погрешность не указана.