https://ria.ru/20220707/dzhonson-1801011587.html

Более половины британцев выступили против того, чтобы Джонсон был премьером

Более половины британцев выступили против того, чтобы Джонсон был премьером - РИА Новости, 07.07.2022

Более половины британцев выступили против того, чтобы Джонсон был премьером

Более 50% британцев против того, чтобы Борис Джонсон продолжал выполнять обязанности премьера до назначения нового главы правительства, следует из данных опроса РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:21

2022-07-07T17:21

2022-07-07T17:28

в мире

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 50% британцев против того, чтобы Борис Джонсон продолжал выполнять обязанности премьера до назначения нового главы правительства, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании, но отметил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Согласно результатам проведенного опроса, 56% британцев считают, что до избрания преемника Джонсона должен быть другой исполняющий обязанности премьер-министра. 32% опрошенных выступают за то, чтобы Джонсон продолжал исполнять обязанности, 12% не могут дать ответ.Опрос проводился компанией в четверг. В нем приняли участие 2062 взрослых британца. Статистическая погрешность не указана.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800969694.html

великобритания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, борис джонсон