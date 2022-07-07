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Более половины британцев выступили против того, чтобы Джонсон был премьером - РИА Новости, 07.07.2022
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Более половины британцев выступили против того, чтобы Джонсон был премьером
Более половины британцев выступили против того, чтобы Джонсон был премьером - РИА Новости, 07.07.2022
Более половины британцев выступили против того, чтобы Джонсон был премьером
Более 50% британцев против того, чтобы Борис Джонсон продолжал выполнять обязанности премьера до назначения нового главы правительства, следует из данных опроса РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:21
2022-07-07T17:28
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 50% британцев против того, чтобы Борис Джонсон продолжал выполнять обязанности премьера до назначения нового главы правительства, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov.Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании, но отметил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Согласно результатам проведенного опроса, 56% британцев считают, что до избрания преемника Джонсона должен быть другой исполняющий обязанности премьер-министра. 32% опрошенных выступают за то, чтобы Джонсон продолжал исполнять обязанности, 12% не могут дать ответ.Опрос проводился компанией в четверг. В нем приняли участие 2062 взрослых британца. Статистическая погрешность не указана.
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в мире, великобритания, борис джонсон
17:21 07.07.2022 (обновлено: 17:28 07.07.2022)
 
Более половины британцев выступили против того, чтобы Джонсон был премьером

YouGov: 56% британцев выступили против того, чтобы Джонсон выполнял обязанности премьера

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 50% британцев против того, чтобы Борис Джонсон продолжал выполнять обязанности премьера до назначения нового главы правительства, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov.
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании, но отметил, что будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Согласно результатам проведенного опроса, 56% британцев считают, что до избрания преемника Джонсона должен быть другой исполняющий обязанности премьер-министра. 32% опрошенных выступают за то, чтобы Джонсон продолжал исполнять обязанности, 12% не могут дать ответ.
Опрос проводился компанией в четверг. В нем приняли участие 2062 взрослых британца. Статистическая погрешность не указана.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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