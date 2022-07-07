https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800993334.html

Правительство хочет установить правила для Джонсона, сообщили СМИ

Правительство хочет установить правила для Джонсона, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022

Правительство хочет установить правила для Джонсона, сообщили СМИ

Члены кабмина Британии на встрече с заявившим о намерении уйти с поста премьера Бориса Джонсоном хотят установить для него ряд правил, подчеркнуть, что он... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:44

2022-07-07T16:44

2022-07-07T16:48

в мире

борис джонсон

великобритания

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Члены кабмина Британии на встрече с заявившим о намерении уйти с поста премьера Бориса Джонсоном хотят установить для него ряд правил, подчеркнуть, что он только выполняет обязанности премьера, передает телеканал Sky News со ссылкой на полученную информацию.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Джонсон проведет в 17.00 первую встречу с кабмином после заявления о намерении оставить свой пост."Они (члены кабмина - ред.) намерены сообщить ему, что это "операция по исполнению обязанностей", и любая смена политики по таким вопросам, как налоги, будет для них неприемлема", - говорится в сообщении телеканала.Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800991002.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании