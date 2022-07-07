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Правительство хочет установить правила для Джонсона, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022
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Правительство хочет установить правила для Джонсона, сообщили СМИ
Правительство хочет установить правила для Джонсона, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022
Правительство хочет установить правила для Джонсона, сообщили СМИ
Члены кабмина Британии на встрече с заявившим о намерении уйти с поста премьера Бориса Джонсоном хотят установить для него ряд правил, подчеркнуть, что он... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:44
2022-07-07T16:48
в мире
борис джонсон
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Члены кабмина Британии на встрече с заявившим о намерении уйти с поста премьера Бориса Джонсоном хотят установить для него ряд правил, подчеркнуть, что он только выполняет обязанности премьера, передает телеканал Sky News со ссылкой на полученную информацию.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Джонсон проведет в 17.00 первую встречу с кабмином после заявления о намерении оставить свой пост."Они (члены кабмина - ред.) намерены сообщить ему, что это "операция по исполнению обязанностей", и любая смена политики по таким вопросам, как налоги, будет для них неприемлема", - говорится в сообщении телеканала.Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании
16:44 07.07.2022 (обновлено: 16:48 07.07.2022)
 
Правительство хочет установить правила для Джонсона, сообщили СМИ

Sky News: члены правительства Британии хотят установить для Джонсона правила

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Члены кабмина Британии на встрече с заявившим о намерении уйти с поста премьера Бориса Джонсоном хотят установить для него ряд правил, подчеркнуть, что он только выполняет обязанности премьера, передает телеканал Sky News со ссылкой на полученную информацию.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Джонсон проведет в 17.00 первую встречу с кабмином после заявления о намерении оставить свой пост.
"Они (члены кабмина - ред.) намерены сообщить ему, что это "операция по исполнению обязанностей", и любая смена политики по таким вопросам, как налоги, будет для них неприемлема", - говорится в сообщении телеканала.
Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 16:39
Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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