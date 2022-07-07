16:44 07.07.2022 (обновлено: 16:48 07.07.2022)
Правительство хочет установить правила для Джонсона, сообщили СМИ
Sky News: члены правительства Британии хотят установить для Джонсона правила
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Члены кабмина Британии на встрече с заявившим о намерении уйти с поста премьера Бориса Джонсоном хотят установить для него ряд правил, подчеркнуть, что он только выполняет обязанности премьера, передает телеканал Sky News со ссылкой на полученную информацию.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Джонсон проведет в 17.00 первую встречу с кабмином после заявления о намерении оставить свой пост.
"Они (члены кабмина - ред.) намерены сообщить ему, что это "операция по исполнению обязанностей", и любая смена политики по таким вопросам, как налоги, будет для них неприемлема", - говорится в сообщении телеканала.
Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.