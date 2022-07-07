Рейтинг@Mail.ru
Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800991002.html
Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ
Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ
Борис Джонсон проведет первую после заявления о своей предстоящей отставке с поста премьера Британии встречу с членами кабмина в 17.00 мск, передает агентство... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:39
2022-07-07T16:40
в мире
борис джонсон
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800958718_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_38e258e74c1aecb4844f0043fb1e3737.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Борис Джонсон проведет первую после заявления о своей предстоящей отставке с поста премьера Британии встречу с членами кабмина в 17.00 мск, передает агентство Блумберг.Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина."Премьер Британии Борис Джонсон проведет встречу с кабмином в 15.00 (по местному времени)", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800958718_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_e695c726749cd9907cd52a3e4cce54b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании
16:39 07.07.2022 (обновлено: 16:40 07.07.2022)
 
Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ

Блумберг: Джонсон проведет первую после заявления об отставке встречу с правительством

© AFP 2022 / Niklas Halle'nПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Борис Джонсон проведет первую после заявления о своей предстоящей отставке с поста премьера Британии встречу с членами кабмина в 17.00 мск, передает агентство Блумберг.
Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
"Премьер Британии Борис Джонсон проведет встречу с кабмином в 15.00 (по местному времени)", - говорится в сообщении агентства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 15:52
"Лжец и эгоист": британцы пришли в ярость после речи Джонсона об отставке
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала