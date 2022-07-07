https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800991002.html
Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ
Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ
Борис Джонсон проведет первую после заявления о своей предстоящей отставке с поста премьера Британии встречу с членами кабмина в 17.00 мск, передает агентство... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:39
2022-07-07T16:39
2022-07-07T16:40
в мире
борис джонсон
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Борис Джонсон проведет первую после заявления о своей предстоящей отставке с поста премьера Британии встречу с членами кабмина в 17.00 мск, передает агентство Блумберг.Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина."Премьер Британии Борис Джонсон проведет встречу с кабмином в 15.00 (по местному времени)", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании
16:39 07.07.2022 (обновлено: 16:40 07.07.2022)
Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ
Блумберг: Джонсон проведет первую после заявления об отставке встречу с правительством