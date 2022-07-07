https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800991002.html

Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ

Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022

Джонсон встретится с правительством в 17:00, сообщили СМИ

Борис Джонсон проведет первую после заявления о своей предстоящей отставке с поста премьера Британии встречу с членами кабмина в 17.00 мск, передает агентство... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:39

2022-07-07T16:39

2022-07-07T16:40

в мире

борис джонсон

великобритания

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Борис Джонсон проведет первую после заявления о своей предстоящей отставке с поста премьера Британии встречу с членами кабмина в 17.00 мск, передает агентство Блумберг.Борис Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина."Премьер Британии Борис Джонсон проведет встречу с кабмином в 15.00 (по местному времени)", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании