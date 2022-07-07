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Экс-глава Евросовета Туск назвал Джонсона спорной фигурой - РИА Новости, 07.07.2022
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Экс-глава Евросовета Туск назвал Джонсона спорной фигурой
Экс-глава Евросовета Туск назвал Джонсона спорной фигурой - РИА Новости, 07.07.2022
Экс-глава Евросовета Туск назвал Джонсона спорной фигурой
Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "спорной... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:02
2022-07-07T16:02
в мире
борис джонсон
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "спорной фигурой".Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Борис Джонсон - спорная фигура", - заявил Туск на пресс-конференции в четверг.Он напомнил, что в силу занимаемых должностей очень хорошо знал Джонсона, так как им приходилось интенсивно сотрудничать друг с другом, в том числе по вопросу Brexit.По словам Туска, Джонсон "войдет в историю, в лучшем случае, как очень неоднозначная фигура". "Я уже не просто говорю об этих скандалах, которые сопровождали его премьерство, но, прежде всего, о том, насколько он был вовлечен в Brexit, насколько неоднозначными были его отношения с российским бизнесом на территории Великобритании и сотрудничество с русскими во время Brexit", - сказал он."Лично я без сожаления прощаюсь с премьер-министром-скандалистом, премьер-министром, единственным достижением которого в конце концов окажется участие в выходе Великобритании из Евросоюза", - заключил Туск.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html
https://ria.ru/20220707/otstavka-1800946703.html
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в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании
16:02 07.07.2022
 
Экс-глава Евросовета Туск назвал Джонсона спорной фигурой

Экс-глава Евросовета Туск назвал Джонсона спорной фигурой и не жалеет о его отставке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "спорной фигурой".
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
15:52
"Лжец и эгоист": британцы пришли в ярость после речи Джонсона об отставке
"Борис Джонсон - спорная фигура", - заявил Туск на пресс-конференции в четверг.
Он напомнил, что в силу занимаемых должностей очень хорошо знал Джонсона, так как им приходилось интенсивно сотрудничать друг с другом, в том числе по вопросу Brexit.
По словам Туска, Джонсон "войдет в историю, в лучшем случае, как очень неоднозначная фигура". "Я уже не просто говорю об этих скандалах, которые сопровождали его премьерство, но, прежде всего, о том, насколько он был вовлечен в Brexit, насколько неоднозначными были его отношения с российским бизнесом на территории Великобритании и сотрудничество с русскими во время Brexit", - сказал он.
"Лично я без сожаления прощаюсь с премьер-министром-скандалистом, премьер-министром, единственным достижением которого в конце концов окажется участие в выходе Великобритании из Евросоюза", - заключил Туск.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:54
Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияОтставка премьер-министра Великобритании
 
 
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