https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800976081.html

Экс-глава Евросовета Туск назвал Джонсона спорной фигурой

Экс-глава Евросовета Туск назвал Джонсона спорной фигурой - РИА Новости, 07.07.2022

Экс-глава Евросовета Туск назвал Джонсона спорной фигурой

Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "спорной... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:02

2022-07-07T16:02

2022-07-07T16:02

в мире

борис джонсон

великобритания

отставка премьер-министра великобритании

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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "спорной фигурой".Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина."Борис Джонсон - спорная фигура", - заявил Туск на пресс-конференции в четверг.Он напомнил, что в силу занимаемых должностей очень хорошо знал Джонсона, так как им приходилось интенсивно сотрудничать друг с другом, в том числе по вопросу Brexit.По словам Туска, Джонсон "войдет в историю, в лучшем случае, как очень неоднозначная фигура". "Я уже не просто говорю об этих скандалах, которые сопровождали его премьерство, но, прежде всего, о том, насколько он был вовлечен в Brexit, насколько неоднозначными были его отношения с российским бизнесом на территории Великобритании и сотрудничество с русскими во время Brexit", - сказал он."Лично я без сожаления прощаюсь с премьер-министром-скандалистом, премьер-министром, единственным достижением которого в конце концов окажется участие в выходе Великобритании из Евросоюза", - заключил Туск.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html

https://ria.ru/20220707/otstavka-1800946703.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании