https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html

"Лжец и эгоист": британцы пришли в ярость после речи Джонсона об отставке

"Лжец и эгоист": британцы пришли в ярость после речи Джонсона об отставке - РИА Новости, 07.07.2022

"Лжец и эгоист": британцы пришли в ярость после речи Джонсона об отставке

Читатели Daily Mail набросились на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его речи, в которой политик признал необходимость уйти в отставку, но... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:52

2022-07-07T15:52

2022-07-07T15:55

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail набросились на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его речи, в которой политик признал необходимость уйти в отставку, но выразил надежду сохранить полномочия до октября.Ранее СМИ писали, что нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде именно в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки."Его план понятен…сохранить сейчас пост премьера и надеяться сделать что-то настолько хорошее, чтобы его попросили остаться навечно. Я уверен, что он думает именно об этом. Он просто чокнутый!", — предположил второй."Джонсон — лжец, он просто все отрицает, ошибаться могут только другие…богатенький избалованный мальчик, который всегда добивался своего. Он должен уйти прямо сейчас", — поддержал другой."Типичный нарцисс! Выставляет себя более важным, чем он есть на самом деле, и даже не думает о самокритике", — заметил пользователь."Джонсон должен уйти сейчас, он не может продолжать быть премьер-министром, потому что ему больше никто не верит…нужно объявить вотум недоверия и убрать его с должности сейчас же", — подчеркнул юзер."Уходи, клоун, пока ты еще сильнее не разрушил нашу некогда великую нацию", — призвал второй."Как он собирается оставаться у власти до октября, если никто не хочет работать в его кабинете? Работа правительства должна продолжаться! Какой же хаос!!!" — заявил читатель."Худший премьер за всю историю, просто уходи", — резюмировал другой.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800890050.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/dzhonson-1800877871.html

https://ria.ru/20220701/dzhonson-1799675743.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

великобритания, в мире, борис джонсон, европа