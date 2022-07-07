https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html
"Лжец и эгоист": британцы пришли в ярость после речи Джонсона об отставке
"Лжец и эгоист": британцы пришли в ярость после речи Джонсона об отставке - РИА Новости, 07.07.2022
"Лжец и эгоист": британцы пришли в ярость после речи Джонсона об отставке
Читатели Daily Mail набросились на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его речи, в которой политик признал необходимость уйти в отставку, но... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:52
2022-07-07T15:52
2022-07-07T15:55
великобритания
в мире
борис джонсон
европа
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail набросились на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его речи, в которой политик признал необходимость уйти в отставку, но выразил надежду сохранить полномочия до октября.Ранее СМИ писали, что нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде именно в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки."Его план понятен…сохранить сейчас пост премьера и надеяться сделать что-то настолько хорошее, чтобы его попросили остаться навечно. Я уверен, что он думает именно об этом. Он просто чокнутый!", — предположил второй."Джонсон — лжец, он просто все отрицает, ошибаться могут только другие…богатенький избалованный мальчик, который всегда добивался своего. Он должен уйти прямо сейчас", — поддержал другой."Типичный нарцисс! Выставляет себя более важным, чем он есть на самом деле, и даже не думает о самокритике", — заметил пользователь."Джонсон должен уйти сейчас, он не может продолжать быть премьер-министром, потому что ему больше никто не верит…нужно объявить вотум недоверия и убрать его с должности сейчас же", — подчеркнул юзер."Уходи, клоун, пока ты еще сильнее не разрушил нашу некогда великую нацию", — призвал второй."Как он собирается оставаться у власти до октября, если никто не хочет работать в его кабинете? Работа правительства должна продолжаться! Какой же хаос!!!" — заявил читатель."Худший премьер за всю историю, просто уходи", — резюмировал другой.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
https://ria.ru/20220707/velikobritaniya-1800890050.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/dzhonson-1800877871.html
https://ria.ru/20220701/dzhonson-1799675743.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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великобритания, в мире, борис джонсон, европа
15:52 07.07.2022 (обновлено: 15:55 07.07.2022)
"Лжец и эгоист": британцы пришли в ярость после речи Джонсона об отставке
Читатели Daily Mail призвали премьера Британии Джонсона не пытаться удержаться у власти
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
набросились на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его речи, в которой политик признал необходимость уйти в отставку, но выразил надежду сохранить полномочия до октября.
Ранее СМИ писали, что нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде именно в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.
"Опасность заключается в том, что, оставаясь формально на посту премьера, Джонсон попытается сорвать планы по передачи власти новому политику. Уйти — значит уйти", — написал комментатор.
"Его план понятен…сохранить сейчас пост премьера и надеяться сделать что-то настолько хорошее, чтобы его попросили остаться навечно. Я уверен, что он думает именно об этом. Он просто чокнутый!", — предположил второй.
"Джонсон — лжец, он просто все отрицает, ошибаться могут только другие…богатенький избалованный мальчик, который всегда добивался своего. Он должен уйти прямо сейчас", — поддержал другой.
"Типичный нарцисс! Выставляет себя более важным, чем он есть на самом деле, и даже не думает о самокритике", — заметил пользователь.
"Джонсон должен уйти сейчас, он не может продолжать быть премьер-министром, потому что ему больше никто не верит…нужно объявить вотум недоверия и убрать его с должности сейчас же", — подчеркнул юзер.
"Уходи, клоун, пока ты еще сильнее не разрушил нашу некогда великую нацию", — призвал второй.
"Как он собирается оставаться у власти до октября, если никто не хочет работать в его кабинете? Работа правительства должна продолжаться! Какой же хаос!!!" — заявил читатель.
"Худший премьер за всю историю, просто уходи", — резюмировал другой.
В последние дни в Великобритании
разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы
и США
Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон
знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.