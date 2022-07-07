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Посол России в Великобритании прокомментировал отставку Джонсона
Посол России в Великобритании прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
Посол России в Великобритании прокомментировал отставку Джонсона
Пока рано говорить о том, как отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона повлияет на российско-британские отношения, заявил посол России в Лондоне РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:34
2022-07-07T15:34
2022-07-07T15:34
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лондон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пока рано говорить о том, как отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона повлияет на российско-британские отношения, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.Джонсон в четверг на фоне внутрипартийного кризиса объявил, что уйдет в отставку, но до октября продолжит выполнять обязательства премьер-министра до назначения нового главы кабмина. При этом Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину."Сейчас будем следить и реагировать, поэтому очень рано говорить о том, насколько это (отставка Джонсона - ред.) повлияет на российско-британские отношения", - сказал Келин в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что Джонсон, вероятно, останется в должности до октября, как и поступила его предшественница на посту премьер-министра Великобритании Тереза Мэй.
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россия, москва, лондон, отставка премьер-министра великобритании
Посол России в Великобритании прокомментировал отставку Джонсона
Посол Келин: рано говорить, насколько отставка Джонсона повлияет на отношения с Лондоном