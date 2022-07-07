https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800964679.html

Посол России в Великобритании прокомментировал отставку Джонсона

Посол России в Великобритании прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

Посол России в Великобритании прокомментировал отставку Джонсона

Пока рано говорить о том, как отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона повлияет на российско-британские отношения, заявил посол России в Лондоне РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:34

2022-07-07T15:34

2022-07-07T15:34

россия

москва

лондон

отставка премьер-министра великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793012741_0:963:2049:2115_1920x0_80_0_0_d6b650d4d76ca1a328592171d8714b30.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пока рано говорить о том, как отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона повлияет на российско-британские отношения, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.Джонсон в четверг на фоне внутрипартийного кризиса объявил, что уйдет в отставку, но до октября продолжит выполнять обязательства премьер-министра до назначения нового главы кабмина. При этом Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину."Сейчас будем следить и реагировать, поэтому очень рано говорить о том, насколько это (отставка Джонсона - ред.) повлияет на российско-британские отношения", - сказал Келин в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что Джонсон, вероятно, останется в должности до октября, как и поступила его предшественница на посту премьер-министра Великобритании Тереза Мэй.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800964138.html

россия

москва

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, лондон, отставка премьер-министра великобритании