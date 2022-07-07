https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800964138.html
Косачев прокомментировал отставку Джонсона
Косачев прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
Косачев прокомментировал отставку Джонсона
Политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:31
2022-07-07T15:31
2022-07-07T15:51
в мире
отставка премьер-министра великобритании
украина
лондон
константин косачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя отставку британского премьера Бориса Джонсона."Есть и закономерное, и справедливое в том, что политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл. Компенсировать скандалы с вечеринками накачиванием военных страстей, из-за чего на Украине еще дольше будут гибнуть люди – это само по себе неприглядно. Поэтому происходящее, безусловно, "по заслугам", хотя и причины намного банальнее, чем откровенно подстрекательская позиция Лондона в украинских делах", - написал политик в своем Telegram-канале."России придётся работать с любым будущим премьером Великобритании - ведь это, в конечном счете, внутренние дела британцев, в которые мы не лезли и не собираемся лезть", - написал политик в своем Telegram-канале.В отличие от британцев, "лезущих во все внутренние и внешние дела всех без исключения стран мира", добавил Косачев.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956686.html
https://ria.ru/20220707/otstavka-1800946703.html
украина
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_eefb0cede7afc1016754ff308e679390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, отставка премьер-министра великобритании, украина, лондон, константин косачев
15:31 07.07.2022 (обновлено: 15:51 07.07.2022)
Косачев прокомментировал отставку Джонсона
Косачев об отставке Джонсона: политик, поставивший на обострение вокруг Украины, проиграл