https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800964138.html

Косачев прокомментировал отставку Джонсона

Косачев прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

Косачев прокомментировал отставку Джонсона

Политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:31

2022-07-07T15:31

2022-07-07T15:51

в мире

отставка премьер-министра великобритании

украина

лондон

константин косачев

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя отставку британского премьера Бориса Джонсона."Есть и закономерное, и справедливое в том, что политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл. Компенсировать скандалы с вечеринками накачиванием военных страстей, из-за чего на Украине еще дольше будут гибнуть люди – это само по себе неприглядно. Поэтому происходящее, безусловно, "по заслугам", хотя и причины намного банальнее, чем откровенно подстрекательская позиция Лондона в украинских делах", - написал политик в своем Telegram-канале."России придётся работать с любым будущим премьером Великобритании - ведь это, в конечном счете, внутренние дела британцев, в которые мы не лезли и не собираемся лезть", - написал политик в своем Telegram-канале.В отличие от британцев, "лезущих во все внутренние и внешние дела всех без исключения стран мира", добавил Косачев.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956686.html

https://ria.ru/20220707/otstavka-1800946703.html

украина

лондон

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Дарья Буймова

в мире, отставка премьер-министра великобритании, украина, лондон, константин косачев