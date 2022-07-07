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Косачев прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
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Косачев прокомментировал отставку Джонсона
Косачев прокомментировал отставку Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
Косачев прокомментировал отставку Джонсона
Политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:31
2022-07-07T15:51
в мире
отставка премьер-министра великобритании
украина
лондон
константин косачев
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя отставку британского премьера Бориса Джонсона."Есть и закономерное, и справедливое в том, что политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл. Компенсировать скандалы с вечеринками накачиванием военных страстей, из-за чего на Украине еще дольше будут гибнуть люди – это само по себе неприглядно. Поэтому происходящее, безусловно, "по заслугам", хотя и причины намного банальнее, чем откровенно подстрекательская позиция Лондона в украинских делах", - написал политик в своем Telegram-канале."России придётся работать с любым будущим премьером Великобритании - ведь это, в конечном счете, внутренние дела британцев, в которые мы не лезли и не собираемся лезть", - написал политик в своем Telegram-канале.В отличие от британцев, "лезущих во все внутренние и внешние дела всех без исключения стран мира", добавил Косачев.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956686.html
https://ria.ru/20220707/otstavka-1800946703.html
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в мире, отставка премьер-министра великобритании, украина, лондон, константин косачев
15:31 07.07.2022 (обновлено: 15:51 07.07.2022)
 
Косачев прокомментировал отставку Джонсона

Косачев об отставке Джонсона: политик, поставивший на обострение вокруг Украины, проиграл

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя отставку британского премьера Бориса Джонсона.
"Есть и закономерное, и справедливое в том, что политик, сделавший серьезную личную ставку на обострение конфронтации на Украине и вокруг Украины, в итоге проиграл. Компенсировать скандалы с вечеринками накачиванием военных страстей, из-за чего на Украине еще дольше будут гибнуть люди – это само по себе неприглядно. Поэтому происходящее, безусловно, "по заслугам", хотя и причины намного банальнее, чем откровенно подстрекательская позиция Лондона в украинских делах", - написал политик в своем Telegram-канале.
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"России придётся работать с любым будущим премьером Великобритании - ведь это, в конечном счете, внутренние дела британцев, в которые мы не лезли и не собираемся лезть", - написал политик в своем Telegram-канале.
В отличие от британцев, "лезущих во все внутренние и внешние дела всех без исключения стран мира", добавил Косачев.
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В миреОтставка премьер-министра ВеликобританииУкраинаЛондонКонстантин Косачев
 
 
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