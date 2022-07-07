https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800946349.html
Сторонники Джонсона сравнили ситуацию вокруг него с "охотой на ведьм"
Сторонники Джонсона сравнили ситуацию вокруг него с "охотой на ведьм" - РИА Новости, 07.07.2022
Сторонники Джонсона сравнили ситуацию вокруг него с "охотой на ведьм"
Сторонники премьера Британии Бориса Джонсона сравнили ситуацию вокруг него с "охотой на ведьм", заявив, что его убирают с поста из-за "истерики" внутри... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:53
2022-07-07T14:53
2022-07-07T14:53
в мире
борис джонсон
великобритания
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сторонники премьера Британии Бориса Джонсона сравнили ситуацию вокруг него с "охотой на ведьм", заявив, что его убирают с поста из-за "истерики" внутри Консервативной партии, которая "сошла с ума", сообщает издание Mail+ со ссылкой на источник в офисе премьера.Ранее сообщалось, что Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства."Это было похоже на охоту на салемских ведьм или на истерию, охватившую школу для девочек. Настоящее стадное мышление", - приводит газета слова источника.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800942181.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, великобритания, отставка премьер-министра великобритании
Сторонники Джонсона сравнили ситуацию вокруг него с "охотой на ведьм"
Сторонники премьера Британии Джонсона сравнили ситуацию вокруг него с "охотой на ведьм"