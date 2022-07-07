https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800940968.html

Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство

Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство - РИА Новости, 07.07.2022

Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пытался убедить коллег не менять правительство. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:38

2022-07-07T14:38

2022-07-07T15:18

в мире

борис джонсон

отставка премьер-министра великобритании

великобритания

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пытался убедить коллег не менять правительство."В течение последних дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительства, когда мы делаем так много... Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому", - заявил Джонсон, выступая с обращением к стране.Трансляцию вёл телеканал Sky News.Борис Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии в четверг.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800946349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании, великобритания