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Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство - РИА Новости, 07.07.2022
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Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство
Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пытался убедить коллег не менять правительство. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:38
2022-07-07T15:18
в мире
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
великобритания
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пытался убедить коллег не менять правительство."В течение последних дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительства, когда мы делаем так много... Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому", - заявил Джонсон, выступая с обращением к стране.Трансляцию вёл телеканал Sky News.Борис Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии в четверг.
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в мире, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании, великобритания
14:38 07.07.2022 (обновлено: 15:18 07.07.2022)
 
Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство

Премьер Джонсон заявил, что пытался убедить коллег не менять правительство

© AFP 2022 / Niklas Halle'nПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пытался убедить коллег не менять правительство.
"В течение последних дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительства, когда мы делаем так много... Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому", - заявил Джонсон, выступая с обращением к стране.
Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Борис Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии в четверг.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:53
Сторонники Джонсона сравнили ситуацию вокруг него с "охотой на ведьм"
 
В миреБорис ДжонсонОтставка премьер-министра ВеликобританииВеликобритания
 
 
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