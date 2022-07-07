https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800940968.html
Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство
Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пытался убедить коллег не менять правительство. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:38
2022-07-07T14:38
2022-07-07T15:18
в мире
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
великобритания
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пытался убедить коллег не менять правительство."В течение последних дней я пытался убедить своих коллег, что было бы эксцентрично менять правительства, когда мы делаем так много... Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому", - заявил Джонсон, выступая с обращением к стране.Трансляцию вёл телеканал Sky News.Борис Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии в четверг.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800946349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании, великобритания
14:38 07.07.2022 (обновлено: 15:18 07.07.2022)
Джонсон пытался убедить коллег не менять правительство
Премьер Джонсон заявил, что пытался убедить коллег не менять правительство