https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800938505.html

Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября

Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября - РИА Новости, 07.07.2022

Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября

Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди не согласился с тем, чтобы Джонсон остался на... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:32

2022-07-07T14:32

2022-07-07T14:33

в мире

борис джонсон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800934676_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_3c6a6e04b68e380954096710467ffeae.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди не согласился с тем, чтобы Джонсон остался на посту премьера до октября, пишет газета Telegraph."Глава комитета 1922 в четверг утром не согласился с тем, чтобы Борис Джонсон смог остаться премьер-министром до октября", - пишет издание в Twitter.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800932445.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, борис джонсон, великобритания