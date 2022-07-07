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Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября - РИА Новости, 07.07.2022
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Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября
Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября - РИА Новости, 07.07.2022
Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября
Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди не согласился с тем, чтобы Джонсон остался на... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:32
2022-07-07T14:33
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди не согласился с тем, чтобы Джонсон остался на посту премьера до октября, пишет газета Telegraph."Глава комитета 1922 в четверг утром не согласился с тем, чтобы Борис Джонсон смог остаться премьер-министром до октября", - пишет издание в Twitter.
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в мире, борис джонсон, великобритания
14:32 07.07.2022 (обновлено: 14:33 07.07.2022)
 
Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября

Глава комитета Консерваторов Брейди против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди не согласился с тем, чтобы Джонсон остался на посту премьера до октября, пишет газета Telegraph.
"Глава комитета 1922 в четверг утром не согласился с тем, чтобы Борис Джонсон смог остаться премьер-министром до октября", - пишет издание в Twitter.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
14:15
СМИ: Джонсон пока решает, сможет ли остаться в роли и.о. премьера
 
В миреБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
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