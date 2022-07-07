https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800938505.html
Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября
Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября - РИА Новости, 07.07.2022
Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября
Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди не согласился с тем, чтобы Джонсон остался на... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:32
2022-07-07T14:32
2022-07-07T14:33
в мире
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди не согласился с тем, чтобы Джонсон остался на посту премьера до октября, пишет газета Telegraph."Глава комитета 1922 в четверг утром не согласился с тем, чтобы Борис Джонсон смог остаться премьер-министром до октября", - пишет издание в Twitter.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800932445.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, борис джонсон, великобритания
14:32 07.07.2022 (обновлено: 14:33 07.07.2022)
Глава "Комитета 1922" против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября
Глава комитета Консерваторов Брейди против того, чтобы Джонсон сохранил пост до октября