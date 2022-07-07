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Заявление Бориса Джонсона ожидают около 15:00 по Москве - РИА Новости, 07.07.2022
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Заявление Бориса Джонсона ожидают около 15:00 по Москве
Заявление Бориса Джонсона ожидают около 15:00 по Москве - РИА Новости, 07.07.2022
Заявление Бориса Джонсона ожидают около 15:00 по Москве
Заявление премьер-министра Бориса Джонсона на фоне возможной отставки ожидается около 15.00 мск, сообщает в четверг телеканал Sky News. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:03
2022-07-07T14:03
в мире
великобритания
борис джонсон
тереза мэй
европа
сша
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заявление премьер-министра Бориса Джонсона на фоне возможной отставки ожидается около 15.00 мск, сообщает в четверг телеканал Sky News."Заявление премьер-министра ожидается в прямом эфире с 13.00 (15.00 мск)", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что оно может состояться около 14.00 мск.Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно". Тем не менее последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Еще до этого скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.После ухода Джонсона в отставку будут назначены выборы нового лидера Консервативной партии. В последний раз они проходили летом 2019 года, когда с поста премьер-министра ушла Тереза Мэй. Победу тогда одержал как раз Джонсон. Механизм выборов довольно прост: если кандидатов больше, чем два, проходят несколько туров, в каждом из которых претенденты отсеиваются, чтобы в конечном итоге осталось только двое. После этого проходит голосование всех членов Консервативной партии, которое и определяет нового лидера. Не исключено, что до съезда консерваторов и голосования исполняющим обязанности премьера останется все тот же Джонсон, хотя возможны и другие варианты.В принципе Джонсон до отставки может объявить о проведении досрочных выборов в парламент. По закону такие полномочия у премьер-министра есть. Но этот вариант был бы довольно рискован для консерваторов, которые на волне последних скандалов могли бы потерять большинство в Палате общин. Объявить о выборах может и новый премьер, выбранный Консервативной партией, но это право, а не обязанность, и не все прибегают к нему после смены правительства. Очередные плановые выборы в Великобритании намечены на начало 2025 года.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800926390.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, тереза мэй, европа, сша
14:03 07.07.2022
 
Заявление Бориса Джонсона ожидают около 15:00 по Москве

Заявление Бориса Джонсона на фоне возможной отставки ожидается около 15:00 по Москве

© AP Photo / Hollie AdamsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Hollie Adams
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заявление премьер-министра Бориса Джонсона на фоне возможной отставки ожидается около 15.00 мск, сообщает в четверг телеканал Sky News.
"Заявление премьер-министра ожидается в прямом эфире с 13.00 (15.00 мск)", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что оно может состояться около 14.00 мск.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
13:53
Вице-президент Европарламента назвал отставку Джонсона давно назревшей
Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно". Тем не менее последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Еще до этого скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
13:58
СМИ: Джонсон позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить об отставке
После ухода Джонсона в отставку будут назначены выборы нового лидера Консервативной партии. В последний раз они проходили летом 2019 года, когда с поста премьер-министра ушла Тереза Мэй. Победу тогда одержал как раз Джонсон. Механизм выборов довольно прост: если кандидатов больше, чем два, проходят несколько туров, в каждом из которых претенденты отсеиваются, чтобы в конечном итоге осталось только двое. После этого проходит голосование всех членов Консервативной партии, которое и определяет нового лидера. Не исключено, что до съезда консерваторов и голосования исполняющим обязанности премьера останется все тот же Джонсон, хотя возможны и другие варианты.
В принципе Джонсон до отставки может объявить о проведении досрочных выборов в парламент. По закону такие полномочия у премьер-министра есть. Но этот вариант был бы довольно рискован для консерваторов, которые на волне последних скандалов могли бы потерять большинство в Палате общин. Объявить о выборах может и новый премьер, выбранный Консервативной партией, но это право, а не обязанность, и не все прибегают к нему после смены правительства. Очередные плановые выборы в Великобритании намечены на начало 2025 года.
 
В миреВеликобританияБорис ДжонсонТереза МэйЕвропаСША
 
 
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