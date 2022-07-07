https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800930044.html

Заявление Бориса Джонсона ожидают около 15:00 по Москве

Заявление Бориса Джонсона ожидают около 15:00 по Москве - РИА Новости, 07.07.2022

Заявление Бориса Джонсона ожидают около 15:00 по Москве

Заявление премьер-министра Бориса Джонсона на фоне возможной отставки ожидается около 15.00 мск, сообщает в четверг телеканал Sky News. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:03

2022-07-07T14:03

2022-07-07T14:03

в мире

великобритания

борис джонсон

тереза мэй

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800869814_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_9d3fe69f96456e48d069b31b288d2799.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заявление премьер-министра Бориса Джонсона на фоне возможной отставки ожидается около 15.00 мск, сообщает в четверг телеканал Sky News."Заявление премьер-министра ожидается в прямом эфире с 13.00 (15.00 мск)", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что оно может состояться около 14.00 мск.Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно". Тем не менее последовала череда отставок из-за недоверия премьеру, менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Еще до этого скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.После ухода Джонсона в отставку будут назначены выборы нового лидера Консервативной партии. В последний раз они проходили летом 2019 года, когда с поста премьер-министра ушла Тереза Мэй. Победу тогда одержал как раз Джонсон. Механизм выборов довольно прост: если кандидатов больше, чем два, проходят несколько туров, в каждом из которых претенденты отсеиваются, чтобы в конечном итоге осталось только двое. После этого проходит голосование всех членов Консервативной партии, которое и определяет нового лидера. Не исключено, что до съезда консерваторов и голосования исполняющим обязанности премьера останется все тот же Джонсон, хотя возможны и другие варианты.В принципе Джонсон до отставки может объявить о проведении досрочных выборов в парламент. По закону такие полномочия у премьер-министра есть. Но этот вариант был бы довольно рискован для консерваторов, которые на волне последних скандалов могли бы потерять большинство в Палате общин. Объявить о выборах может и новый премьер, выбранный Консервативной партией, но это право, а не обязанность, и не все прибегают к нему после смены правительства. Очередные плановые выборы в Великобритании намечены на начало 2025 года.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800926390.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800927884.html

великобритания

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, борис джонсон, тереза мэй, европа, сша