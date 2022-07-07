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СМИ: Джонсон позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить об отставке - РИА Новости, 07.07.2022
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СМИ: Джонсон позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить об отставке
СМИ: Джонсон позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить об отставке - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: Джонсон позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить об отставке
Премьер Британии Борис Джонсон звонил королеве Елизавете II в четверг, чтобы сообщить о намерении уйти со своего поста, сообщает газета Sun. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:58
2022-07-07T14:17
великобритания
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон звонил королеве Елизавете II в четверг, чтобы сообщить о намерении уйти со своего поста, сообщает газета Sun."Сегодня утром он сделал "звонок вежливости" ее величеству, чтобы сообщить ей о его намерении уйти", - сообщает издание.Как отмечается, Джонсону не нужно идти в Букингемский дворец, пока он официально не уйдет в отставку.
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великобритания, в мире, борис джонсон
13:58 07.07.2022 (обновлено: 14:17 07.07.2022)
 
СМИ: Джонсон позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить об отставке

Sun: премьер Британии Джонсон позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить об отставке

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон звонил королеве Елизавете II в четверг, чтобы сообщить о намерении уйти со своего поста, сообщает газета Sun.
"Сегодня утром он сделал "звонок вежливости" ее величеству, чтобы сообщить ей о его намерении уйти", - сообщает издание.
Как отмечается, Джонсону не нужно идти в Букингемский дворец, пока он официально не уйдет в отставку.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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