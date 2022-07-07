https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800927884.html

СМИ: Джонсон позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить об отставке

СМИ: Джонсон позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить об отставке - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: Джонсон позвонил королеве Елизавете, чтобы сообщить об отставке

Премьер Британии Борис Джонсон звонил королеве Елизавете II в четверг, чтобы сообщить о намерении уйти со своего поста, сообщает газета Sun. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:58

2022-07-07T13:58

2022-07-07T14:17

великобритания

в мире

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_0:85:3489:2047_1920x0_80_0_0_0dcfa77d96ce32815877cb827d0cff39.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон звонил королеве Елизавете II в четверг, чтобы сообщить о намерении уйти со своего поста, сообщает газета Sun."Сегодня утром он сделал "звонок вежливости" ее величеству, чтобы сообщить ей о его намерении уйти", - сообщает издание.Как отмечается, Джонсону не нужно идти в Букингемский дворец, пока он официально не уйдет в отставку.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/dzhonson-1800931361.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, в мире, борис джонсон