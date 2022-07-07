https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800917837.html
Джонсон уже выбрал новых членов правительства, сообщили СМИ
Джонсон уже выбрал новых членов правительства, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022
Джонсон уже выбрал новых членов правительства, сообщили СМИ
Премьер Британии Борис Джонсон уже выбрал всех новых членов правительства вместо подавших в отставку, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:32
2022-07-07T13:32
2022-07-07T14:24
борис джонсон
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800897009_67:0:1664:898_1920x0_80_0_0_2bfc08cc965e13864b7909131e7c5bb9.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон уже выбрал всех новых членов правительства вместо подавших в отставку, сообщают местные СМИ.Ранее сообщалось, что Борис Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства."Джонсон полностью сделал назначения в кабмин", - говорится в сообщении телеканала Би-би-си.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800904819_0:0:1912:1434_1920x0_80_0_0_66e2f916652cdf5adc6eccf394df7dda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, в мире, великобритания
13:32 07.07.2022 (обновлено: 14:24 07.07.2022)
Джонсон уже выбрал новых членов правительства, сообщили СМИ
BBC: премьер Британии Джонсон выбрал новых членов правительства вместо подавших в отставку