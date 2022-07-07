https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800917837.html

Джонсон уже выбрал новых членов правительства, сообщили СМИ

Джонсон уже выбрал новых членов правительства, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2022

Джонсон уже выбрал новых членов правительства, сообщили СМИ

Премьер Британии Борис Джонсон уже выбрал всех новых членов правительства вместо подавших в отставку, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:32

2022-07-07T13:32

2022-07-07T14:24

борис джонсон

в мире

великобритания

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон уже выбрал всех новых членов правительства вместо подавших в отставку, сообщают местные СМИ.Ранее сообщалось, что Борис Джонсон планирует объявить в четверг о своей отставке на фоне многочисленных отставок членов правительства."Джонсон полностью сделал назначения в кабмин", - говорится в сообщении телеканала Би-би-си.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

борис джонсон, в мире, великобритания