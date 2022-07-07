https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800887311.html

Медведев назвал сообщения об уходе Джонсона в отставку закономерными

Медведев назвал сообщения об уходе Джонсона в отставку закономерными - РИА Новости, 07.07.2022

Медведев назвал сообщения об уходе Джонсона в отставку закономерными

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о скором уходе с поста премьера Великобритании Бориса Джонсона, назвав это закономерным... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:04

2022-07-07T12:04

2022-07-07T13:03

дмитрий медведев

в мире

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борис джонсон

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о скором уходе с поста премьера Великобритании Бориса Джонсона, назвав это закономерным итогом "британской наглости и бездарной политики"."Лучшие друзья Украины" уходят. "Перемога" в опасности! Первый пошёл... Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. P. S. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики", - написал он в своем Telegram-канале.По данным британских СМИ, Джонсон согласился уйти в отставку. За двое прошедших суток из-за недоверия к премьеру свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав.Ранее бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год.

https://ria.ru/20220706/kot-1800823073.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, великобритания, борис джонсон, россия