https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800881968.html
Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти
Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти - РИА Новости, 07.07.2022
Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал хорошими новостями информацию о намерении премьер-министра Бориса Джонсона уйти в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:44
2022-07-07T11:44
2022-07-07T11:56
великобритания
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал хорошими новостями информацию о намерении премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку."Это хорошие новости для страны", - заявил он в Twitter.Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон уйдет в отставку.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, в мире, борис джонсон
11:44 07.07.2022 (обновлено: 11:56 07.07.2022)
Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти
Лидер британских лейбористов Стармер назвал новости о намерении Джонсона уйти хорошими