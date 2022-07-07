https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800881968.html

Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти

Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти - РИА Новости, 07.07.2022

Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал хорошими новостями информацию о намерении премьер-министра Бориса Джонсона уйти в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:44

2022-07-07T11:44

2022-07-07T11:56

великобритания

в мире

борис джонсон

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал хорошими новостями информацию о намерении премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку."Это хорошие новости для страны", - заявил он в Twitter.Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон уйдет в отставку.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

великобритания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, борис джонсон