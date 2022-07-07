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Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти - РИА Новости, 07.07.2022
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Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти
Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти - РИА Новости, 07.07.2022
Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал хорошими новостями информацию о намерении премьер-министра Бориса Джонсона уйти в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:44
2022-07-07T11:56
великобритания
в мире
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал хорошими новостями информацию о намерении премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку."Это хорошие новости для страны", - заявил он в Twitter.Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон уйдет в отставку.
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великобритания, в мире, борис джонсон
11:44 07.07.2022 (обновлено: 11:56 07.07.2022)
 
Лидер лейбористов прокомментировал новости о намерении Джонсона уйти

Лидер британских лейбористов Стармер назвал новости о намерении Джонсона уйти хорошими

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал хорошими новостями информацию о намерении премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку.
"Это хорошие новости для страны", - заявил он в Twitter.
Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон уйдет в отставку.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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