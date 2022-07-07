https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800876854.html
СМИ: Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии
СМИ: Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии - РИА Новости, 07.07.2022
СМИ: Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии
Британский премьер Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии, сообщила... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:32
2022-07-07T11:32
2022-07-07T11:32
в мире
великобритания
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_0:85:3489:2047_1920x0_80_0_0_0dcfa77d96ce32815877cb827d0cff39.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии, сообщила газета Guardian.Отмечается, что Джонсон согласен уйти в отставку, однако "хочет остаться на посту премьер-министра до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер тори".
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800872551_343:207:2797:2047_1920x0_80_0_0_80be4ff9064e8898a6ac730abb3d9dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, борис джонсон
СМИ: Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии
Guardian: Джонсон хочет остаться премьером до избрания осенью нового лидера партии