https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800876854.html

СМИ: Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии

СМИ: Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии - РИА Новости, 07.07.2022

СМИ: Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии

Британский премьер Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии, сообщила... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:32

2022-07-07T11:32

2022-07-07T11:32

в мире

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Британский премьер Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но хочет остаться на занимаемом посту до избрания нового лидера Консервативной партии, сообщила газета Guardian.Отмечается, что Джонсон согласен уйти в отставку, однако "хочет остаться на посту премьер-министра до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер тори".

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, борис джонсон