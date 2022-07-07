https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800863985.html

Глава Минфина Великобритании призвал Джонсона уйти в отставку

Глава Минфина Великобритании призвал Джонсона уйти в отставку - РИА Новости, 07.07.2022

Глава Минфина Великобритании призвал Джонсона уйти в отставку

Новый глава министерства финансов Великобритании Надим Захави призвал премьера страны Бориса Джонсона уйти в отставку. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:47

2022-07-07T10:47

2022-07-07T11:01

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Новый глава министерства финансов Великобритании Надим Захави призвал премьера страны Бориса Джонсона уйти в отставку."Премьер-министр, ... будет только хуже: для вас, для Консервативной партии и, самое главное, для всей страны. Вы должны поступить правильно и уйти сейчас", - написал Захави в Twitter. Он также опубликовал текст заявления, в котором говорится, что Британия заслуживает правительство, которое поступает добросовестно.Бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Тем не менее, в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку, однако он отказывается.В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20220706/kot-1800823073.html

https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, борис джонсон