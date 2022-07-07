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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donetsk-1801026751.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 07.07.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель
Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:53
2022-07-07T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района ранение получил мирный житель 1953 года рождения во дворе дома по ул. Знаменская, 131", - написал мэр в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
17:53 07.07.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района ранение получил мирный житель 1953 года рождения во дворе дома по ул. Знаменская, 131", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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