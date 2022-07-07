https://ria.ru/20220707/donetsk-1801026751.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 07.07.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель

Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:53

2022-07-07T17:53

2022-07-07T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района ранение получил мирный житель 1953 года рождения во дворе дома по ул. Знаменская, 131", - написал мэр в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220707/dnr-1800940902.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика