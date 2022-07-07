https://ria.ru/20220707/donetsk-1800939338.html

Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР

Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:34

2022-07-07T14:34

2022-07-07T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.30 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Марьинка - г. Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Васильевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.

https://ria.ru/20220707/obstrel-1800838040.html

https://ria.ru/20220707/obstrel-1800837744.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы рф, нато