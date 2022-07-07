Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка
Мужчина демонстрирует осколки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.30 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Марьинка - г. Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Васильевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.