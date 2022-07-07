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Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donetsk-1800939338.html
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:34
2022-07-07T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.30 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Марьинка - г. Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Васильевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
https://ria.ru/20220707/obstrel-1800838040.html
https://ria.ru/20220707/obstrel-1800837744.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы рф, нато
14:34 07.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.30 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Марьинка - г. Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Васильевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
07:46Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Минеральное
В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
Дом в Ясиноватой после обстрела - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
07:36Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы РФНАТО
 
 
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