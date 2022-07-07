https://ria.ru/20220707/donbass-1801088260.html

Вице-губернатор Подмосковья рассказал о восстановительных работах в ДНР

Вице-губернатор Подмосковья рассказал о восстановительных работах в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022

Вице-губернатор Подмосковья рассказал о восстановительных работах в ДНР

На 38 объектах из более 126 в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР уже идут восстановительные работы, сообщил журналистам вице-губернатор Московской области РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:39

2022-07-07T22:39

2022-07-07T22:39

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

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НОВОАЗОВСК, 7 июл - РИА Новости. На 38 объектах из более 126 в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР уже идут восстановительные работы, сообщил журналистам вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин."Конечно, самое важное, что мы сейчас делаем, это полноценно по обоим районам (Тельмановскому и Новоазовскому - ред.) восстанавливаем инфраструктуру и жилые дома. То есть мы ремонтируем электросети, водоснабжение, водозаборные узлы, соответственно, водонапорные башни, теплоснабжение. Наша задача с тем, чтобы школы - к началу учебного сезона, к сентябрю. Все отопление - к октябрю, когда понадобится, собственно говоря, его включать… У нас больше 126 объектов, на 38 из них уже идут работы", - рассказал Хромушин.Он отметил, что также и "огромный объём по дорогам" - шесть мостов, которые приняли в ремонт после разминирования. Помимо этого планируется подготовить к зиме две больницы и три школы. Оставшиеся работы до 2023 года - многоквартирные дома, ещё три объекта социальной сферы и "завершение хвостиков дорог", сказал он."В первую очередь мы сейчас уже приступили к закупке… материалов в карьерах - это щебень, песок. Соответственно, мы ждём, когда заработает бетонный завод на полную мощность, естественно, местный. Бетон забирать, арматуру - это нам нужно все для стройки, для восстановления… Я думаю, что много железа останется на "Азовстали" в том или ином виде. Мы его тоже будем либо забирать, либо забирать не переплавку", - добавил Хромушин.

https://ria.ru/20220707/donbass-1801085831.html

https://ria.ru/20220628/shefstvo-1798653514.html

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Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, московская область (подмосковье)