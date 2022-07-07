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Вице-губернатор Подмосковья рассказал о восстановительных работах в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donbass-1801088260.html
Вице-губернатор Подмосковья рассказал о восстановительных работах в ДНР
Вице-губернатор Подмосковья рассказал о восстановительных работах в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Вице-губернатор Подмосковья рассказал о восстановительных работах в ДНР
На 38 объектах из более 126 в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР уже идут восстановительные работы, сообщил журналистам вице-губернатор Московской области РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:39
2022-07-07T22:39
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
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НОВОАЗОВСК, 7 июл - РИА Новости. На 38 объектах из более 126 в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР уже идут восстановительные работы, сообщил журналистам вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин."Конечно, самое важное, что мы сейчас делаем, это полноценно по обоим районам (Тельмановскому и Новоазовскому - ред.) восстанавливаем инфраструктуру и жилые дома. То есть мы ремонтируем электросети, водоснабжение, водозаборные узлы, соответственно, водонапорные башни, теплоснабжение. Наша задача с тем, чтобы школы - к началу учебного сезона, к сентябрю. Все отопление - к октябрю, когда понадобится, собственно говоря, его включать… У нас больше 126 объектов, на 38 из них уже идут работы", - рассказал Хромушин.Он отметил, что также и "огромный объём по дорогам" - шесть мостов, которые приняли в ремонт после разминирования. Помимо этого планируется подготовить к зиме две больницы и три школы. Оставшиеся работы до 2023 года - многоквартирные дома, ещё три объекта социальной сферы и "завершение хвостиков дорог", сказал он."В первую очередь мы сейчас уже приступили к закупке… материалов в карьерах - это щебень, песок. Соответственно, мы ждём, когда заработает бетонный завод на полную мощность, естественно, местный. Бетон забирать, арматуру - это нам нужно все для стройки, для восстановления… Я думаю, что много железа останется на "Азовстали" в том или ином виде. Мы его тоже будем либо забирать, либо забирать не переплавку", - добавил Хромушин.
https://ria.ru/20220707/donbass-1801085831.html
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общество, донецкая народная республика, московская область (подмосковье)
22:39 07.07.2022
 
Вице-губернатор Подмосковья рассказал о восстановительных работах в ДНР

Вице-губернатор Подмосковья Хромушин: на 38 объектах в ДНР идут восстановительные работы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСпециалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ во время строительства жилых кварталов в Мариуполе
Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ во время строительства жилых кварталов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ во время строительства жилых кварталов в Мариуполе. Архивное фото
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НОВОАЗОВСК, 7 июл - РИА Новости. На 38 объектах из более 126 в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР уже идут восстановительные работы, сообщил журналистам вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
"Конечно, самое важное, что мы сейчас делаем, это полноценно по обоим районам (Тельмановскому и Новоазовскому - ред.) восстанавливаем инфраструктуру и жилые дома. То есть мы ремонтируем электросети, водоснабжение, водозаборные узлы, соответственно, водонапорные башни, теплоснабжение. Наша задача с тем, чтобы школы - к началу учебного сезона, к сентябрю. Все отопление - к октябрю, когда понадобится, собственно говоря, его включать… У нас больше 126 объектов, на 38 из них уже идут работы", - рассказал Хромушин.
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Он отметил, что также и "огромный объём по дорогам" - шесть мостов, которые приняли в ремонт после разминирования. Помимо этого планируется подготовить к зиме две больницы и три школы. Оставшиеся работы до 2023 года - многоквартирные дома, ещё три объекта социальной сферы и "завершение хвостиков дорог", сказал он.
"В первую очередь мы сейчас уже приступили к закупке… материалов в карьерах - это щебень, песок. Соответственно, мы ждём, когда заработает бетонный завод на полную мощность, естественно, местный. Бетон забирать, арматуру - это нам нужно все для стройки, для восстановления… Я думаю, что много железа останется на "Азовстали" в том или ином виде. Мы его тоже будем либо забирать, либо забирать не переплавку", - добавил Хромушин.
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