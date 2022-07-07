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Ученый из Тюмени станет замминистра образования и науки ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
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Ученый из Тюмени станет замминистра образования и науки ДНР
Ученый из Тюмени станет замминистра образования и науки ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Ученый из Тюмени станет замминистра образования и науки ДНР
Исполняющий обязанности директора института биологии Тюменского госуниверситета Олег Трофимов займет должность заместителя министра образования и науки Донецкой РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:19
2022-07-07T22:19
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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ТЮМЕНЬ, 7 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора института биологии Тюменского госуниверситета Олег Трофимов займет должность заместителя министра образования и науки Донецкой Народной Республики."На днях у меня состоялся разговор с председателем Правительства Донецкой Народной Республики Виталием Павловичем Хоценко. Он предложил мне занять должность заместителя министра образования и науки ДНР. Я с удовольствием принял его предложение", - цитирует слова Трофимова пресс-служба Кремля.Президент РФ Владимир Путин отметил, что решение тюменца достойно уважения, и пожелал ему удачи. "То, что вы приняли это решение, это говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешёвой карьере, а именно стремитесь к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения, ваш выбор достоин уважения", - передаёт слова Путина пресс-служба.Трофимов является победителем конкурса "Лидеры России" 2022 года в треке "Наука", о новой должности он сообщил в четверг на встрече с Путиным.
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владимир путин, донецкая народная республика, россия
22:19 07.07.2022
 
Ученый из Тюмени станет замминистра образования и науки ДНР

Ученый из Тюмени Олег Трофимов станет замминистра образования и науки ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтроящийся жилой квартал в Мариуполе
Строящийся жилой квартал в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Строящийся жилой квартал в Мариуполе. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 7 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора института биологии Тюменского госуниверситета Олег Трофимов займет должность заместителя министра образования и науки Донецкой Народной Республики.
"На днях у меня состоялся разговор с председателем Правительства Донецкой Народной Республики Виталием Павловичем Хоценко. Он предложил мне занять должность заместителя министра образования и науки ДНР. Я с удовольствием принял его предложение", - цитирует слова Трофимова пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что решение тюменца достойно уважения, и пожелал ему удачи. "То, что вы приняли это решение, это говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешёвой карьере, а именно стремитесь к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения, ваш выбор достоин уважения", - передаёт слова Путина пресс-служба.
Трофимов является победителем конкурса "Лидеры России" 2022 года в треке "Наука", о новой должности он сообщил в четверг на встрече с Путиным.
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