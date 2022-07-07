https://ria.ru/20220707/donbass-1801086645.html

Ученый из Тюмени станет замминистра образования и науки ДНР

Ученый из Тюмени станет замминистра образования и науки ДНР - РИА Новости, 07.07.2022

Ученый из Тюмени станет замминистра образования и науки ДНР

Исполняющий обязанности директора института биологии Тюменского госуниверситета Олег Трофимов займет должность заместителя министра образования и науки Донецкой РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:19

2022-07-07T22:19

2022-07-07T22:19

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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ТЮМЕНЬ, 7 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора института биологии Тюменского госуниверситета Олег Трофимов займет должность заместителя министра образования и науки Донецкой Народной Республики."На днях у меня состоялся разговор с председателем Правительства Донецкой Народной Республики Виталием Павловичем Хоценко. Он предложил мне занять должность заместителя министра образования и науки ДНР. Я с удовольствием принял его предложение", - цитирует слова Трофимова пресс-служба Кремля.Президент РФ Владимир Путин отметил, что решение тюменца достойно уважения, и пожелал ему удачи. "То, что вы приняли это решение, это говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешёвой карьере, а именно стремитесь к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения, ваш выбор достоин уважения", - передаёт слова Путина пресс-служба.Трофимов является победителем конкурса "Лидеры России" 2022 года в треке "Наука", о новой должности он сообщил в четверг на встрече с Путиным.

https://ria.ru/20220702/pushilin-1799793737.html

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Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, россия