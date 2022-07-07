21:58 07.07.2022 (обновлено: 22:17 07.07.2022)
Число раненых в Светлодарске выросло до пяти человек
В ДНР заявили, что число раненых в Светлодарске выросло до пяти человек
Освобожденный Светлодарск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала из-за обстрела Александровки в ДНР со стороны украинских войск, число раненых при обстреле Светлодарска возросло до пяти, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Александровка: - ранена женщина 1969 года рождения; населенный пункт Светлодарск (включен в зону ответственности администрации населенного пункта Дебальцево): ранения получили: - женщины 1968, 1999 и 1967 года рождения; - мужчины 1972 и 1969 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее в четверг сообщило об обстреле Светлодарска в Донецкой Народной Республике. Войска Украины выпустили по населенному пункту четыре ракеты из РСЗО "Ураган". Представительство ДНР в СЦКК сообщало в четверг о двух обстрелах Александровки со стороны украинских войск с применением мин калибром 120 миллиметров, в результате чего населенный пункт остался без света.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных украинским боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.