https://ria.ru/20220707/donbass-1801047153.html

Украинские войска к 18:00 выпустили почти 230 боеприпасов по ДНР

Украинские войска к 18:00 выпустили почти 230 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска к 18:00 выпустили почти 230 боеприпасов по ДНР

Украинские войска к 18.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики почти 230 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:52

2022-07-07T18:52

2022-07-07T18:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска к 18.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики почти 230 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ранее сообщало, что 5 июля украинские войска к 17.20 мск выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов."За сегодняшний день по состоянию на 18.00 противник выпустил 229 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220707/obstrel-1801043647.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, в мире