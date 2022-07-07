https://ria.ru/20220707/donbass-1801047153.html
Украинские войска к 18:00 выпустили почти 230 боеприпасов по ДНР
Украинские войска к 18:00 выпустили почти 230 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска к 18:00 выпустили почти 230 боеприпасов по ДНР
Украинские войска к 18.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики почти 230 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:52
2022-07-07T18:52
2022-07-07T18:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска к 18.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики почти 230 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ранее сообщало, что 5 июля украинские войска к 17.20 мск выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов."За сегодняшний день по состоянию на 18.00 противник выпустил 229 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 мм", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220707/obstrel-1801043647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире
Украинские войска к 18:00 выпустили почти 230 боеприпасов по ДНР
В Донецке заявили, что ВСУ к 18:00 выпустили по территории республики почти 230 снарядов