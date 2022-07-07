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Россия будет помогать Донбассу, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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Россия будет помогать Донбассу, заявил Путин
Россия будет помогать Донбассу, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Россия будет помогать Донбассу, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все необходимое для восстановления нормальной жизни людей в Донбассе. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:51
2022-07-07T17:45
общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все необходимое для восстановления нормальной жизни людей в Донбассе."Будем делать все, чтобы жизнь восстановилась в полном объеме и стала нормальной для людей, которые там проживают", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".
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донецкая народная республика
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"Чтобы люди имели возможность жить" – Путин о помощи России населению Донбасса
Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все необходимое для восстановления нормальной жизни людей в Донбассе.
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общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:51 07.07.2022 (обновлено: 17:45 07.07.2022)
 
Россия будет помогать Донбассу, заявил Путин

Президент Путин: Россия будет помогать Донбассу, чтобы люди могли жить в хороших условиях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все необходимое для восстановления нормальной жизни людей в Донбассе.
"Будем делать все, чтобы жизнь восстановилась в полном объеме и стала нормальной для людей, которые там проживают", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".
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ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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