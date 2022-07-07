https://ria.ru/20220707/donbass-1800997447.html

Россия будет помогать Донбассу, заявил Путин

Россия будет помогать Донбассу, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Россия будет помогать Донбассу, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все необходимое для восстановления нормальной жизни людей в Донбассе. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:51

2022-07-07T16:51

2022-07-07T17:45

общество

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все необходимое для восстановления нормальной жизни людей в Донбассе."Будем делать все, чтобы жизнь восстановилась в полном объеме и стала нормальной для людей, которые там проживают", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

https://ria.ru/20220707/donbass-1800996498.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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"Чтобы люди имели возможность жить" – Путин о помощи России населению Донбасса Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут делать все необходимое для восстановления нормальной жизни людей в Донбассе. 2022-07-07T16:51 true PT0M51S

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика