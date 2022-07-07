https://ria.ru/20220707/donbass-1800996498.html

Путин заявил об изоляции и геноциде, устроенных Украиной в Донбассе

Путин заявил об изоляции и геноциде, устроенных Украиной в Донбассе - РИА Новости, 07.07.2022

Путин заявил об изоляции и геноциде, устроенных Украиной в Донбассе

Изоляцию и геноцид проводила Украина в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:49

2022-07-07T16:49

2022-07-07T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Изоляцию и геноцид проводила Украина в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин."Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".Президент обратил внимание на несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса. "Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени - восемь лет - оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов - ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить на самолет, чтобы путешествовать по России, не могли купить билет. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!" - сказал Путин.

https://ria.ru/20220406/genotsid-1780559091.html

украина

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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