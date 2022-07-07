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Путин заявил об изоляции и геноциде, устроенных Украиной в Донбассе - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donbass-1800996498.html
Путин заявил об изоляции и геноциде, устроенных Украиной в Донбассе
Путин заявил об изоляции и геноциде, устроенных Украиной в Донбассе - РИА Новости, 07.07.2022
Путин заявил об изоляции и геноциде, устроенных Украиной в Донбассе
Изоляцию и геноцид проводила Украина в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:49
2022-07-07T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Изоляцию и геноцид проводила Украина в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин."Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".Президент обратил внимание на несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса. "Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени - восемь лет - оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов - ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить на самолет, чтобы путешествовать по России, не могли купить билет. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!" - сказал Путин.
https://ria.ru/20220406/genotsid-1780559091.html
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донбасс
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в мире, украина, россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, ситуация в днр и лнр
16:49 07.07.2022 (обновлено: 17:04 07.07.2022)
 
Путин заявил об изоляции и геноциде, устроенных Украиной в Донбассе

Путин заявил, что Украина устроила жителям Донбасса изоляцию и геноцид

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Изоляцию и геноцид проводила Украина в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
Президент обратил внимание на несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса. "Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени - восемь лет - оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов - ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить на самолет, чтобы путешествовать по России, не могли купить билет. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!" - сказал Путин.
08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка.
6 апреля, 14:20Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, детиЭто ужасающие кадры. В мирное время публиковать такое нельзя. Но мир 8 лет притворялся, что время – мирное. Мы стали современниками и отчасти пассивными участниками геноцида. "Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов. Молчать об их смертях – преступление. Смотреть на эти фото невозможно. Но вы смотрите.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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