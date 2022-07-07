16:49 07.07.2022 (обновлено: 17:04 07.07.2022)
Путин заявил об изоляции и геноциде, устроенных Украиной в Донбассе
Путин заявил, что Украина устроила жителям Донбасса изоляцию и геноцид
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Изоляцию и геноцид проводила Украина в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное", - сказал Путин во время встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
Президент обратил внимание на несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса. "Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени - восемь лет - оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов - ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить на самолет, чтобы путешествовать по России, не могли купить билет. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!" - сказал Путин.
6 апреля, 14:20Донбасс. Геноцид. 2014-2022Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, детиЭто ужасающие кадры. В мирное время публиковать такое нельзя. Но мир 8 лет притворялся, что время – мирное. Мы стали современниками и отчасти пассивными участниками геноцида. "Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов. Молчать об их смертях – преступление. Смотреть на эти фото невозможно. Но вы смотрите.