https://ria.ru/20220707/donbass-1800992627.html
Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин
Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин
Россия будет делать все, чтобы помочь жителям Донбасса, которые живут и работают там, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:42
2022-07-07T16:42
2022-07-07T16:42
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы помочь жителям Донбасса, которые живут и работают там, заявил президент России Владимир Путин."Россия, российские правительство, российское руководство все будет делать, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там работают", - сказал он на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".
https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba43298a829664b03326ed9d6c0fd23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин
Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы помочь жителям Донбасса