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Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donbass-1800992627.html
Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин
Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин
Россия будет делать все, чтобы помочь жителям Донбасса, которые живут и работают там, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:42
2022-07-07T16:42
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы помочь жителям Донбасса, которые живут и работают там, заявил президент России Владимир Путин."Россия, российские правительство, российское руководство все будет делать, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там работают", - сказал он на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".
https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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общество, россия, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
16:42 07.07.2022
 
Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин

Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы помочь жителям Донбасса

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы помочь жителям Донбасса, которые живут и работают там, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия, российские правительство, российское руководство все будет делать, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там работают", - сказал он на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 15:06Специальная военная операция на Украине
Володин рекомендовал депутатам съездить в командировку в Донбасс
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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