https://ria.ru/20220707/donbass-1800992627.html

Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин

Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Россия сделает все для помощи жителям Донбасса, заявил Путин

Россия будет делать все, чтобы помочь жителям Донбасса, которые живут и работают там, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:42

2022-07-07T16:42

2022-07-07T16:42

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы помочь жителям Донбасса, которые живут и работают там, заявил президент России Владимир Путин."Россия, российские правительство, российское руководство все будет делать, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там работают", - сказал он на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр