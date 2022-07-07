https://ria.ru/20220707/donbass-1800988589.html
Медведев поручил уделить помощи Донбассу особое внимание в программе ЕР
Медведев поручил уделить помощи Донбассу особое внимание в программе ЕР - РИА Новости, 07.07.2022
Медведев поручил уделить помощи Донбассу особое внимание в программе ЕР
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в народной программе партии необходимо уделить внимание организации помощи Донбассу и жителям... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:31
2022-07-07T16:31
2022-07-07T16:31
специальная военная операция на украине
политика
россия
единая россия
дмитрий медведев
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в народной программе партии необходимо уделить внимание организации помощи Донбассу и жителям освобождённых территорий."Серьёзного внимания требует организация помощи Донбассу, всем освобожденным территориям. Это отдельное очень важное направление, и в народной программе оно тоже должно быть учтено в полной мере. Поэтому вот эти кардинальные геополитические изменения нам тоже нужно будет учесть", - сказал Медведев на заседании программной комиссии "Единой России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220706/gosduma-1800669424.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, единая россия, дмитрий медведев, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Медведев поручил уделить помощи Донбассу особое внимание в программе ЕР
Лидер ЕР Медведев поручил уделить помощи Донбассу особое внимание в программе партии