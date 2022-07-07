https://ria.ru/20220707/donbass-1800988589.html

Медведев поручил уделить помощи Донбассу особое внимание в программе ЕР

Медведев поручил уделить помощи Донбассу особое внимание в программе ЕР - РИА Новости, 07.07.2022

Медведев поручил уделить помощи Донбассу особое внимание в программе ЕР

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в народной программе партии необходимо уделить внимание организации помощи Донбассу и жителям... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:31

2022-07-07T16:31

2022-07-07T16:31

специальная военная операция на украине

политика

россия

единая россия

дмитрий медведев

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в народной программе партии необходимо уделить внимание организации помощи Донбассу и жителям освобождённых территорий."Серьёзного внимания требует организация помощи Донбассу, всем освобожденным территориям. Это отдельное очень важное направление, и в народной программе оно тоже должно быть учтено в полной мере. Поэтому вот эти кардинальные геополитические изменения нам тоже нужно будет учесть", - сказал Медведев на заседании программной комиссии "Единой России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220706/gosduma-1800669424.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, единая россия, дмитрий медведев, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр