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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку - РИА Новости, 07.07.2022
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку
Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:21
2022-07-07T16:23
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
донецк (днр)
украина
сцкк
вооруженные силы рф
нато
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк (днр), украина, сцкк, вооруженные силы рф, нато
16:21 07.07.2022 (обновлено: 16:23 07.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку

СЦКК в ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку "Градами"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град"; 15.40 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецк (ДНР)УкраинаСЦККВооруженные силы РФНАТО
 
 
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