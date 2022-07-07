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ВСУ обстреливали Макеевку кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР

ВСУ обстреливали Макеевку кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022

ВСУ обстреливали Макеевку кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР

Обстрел Макеевки, при котором в среду погибли четыре мирных жителя, в том числе три ребенка, велся с применением кассетных боеприпасов из РСЗО "Ураган",... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:36

2022-07-07T15:36

2022-07-07T15:36

в мире

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Обстрел Макеевки, при котором в среду погибли четыре мирных жителя, в том числе три ребенка, велся с применением кассетных боеприпасов из РСЗО "Ураган", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела противником Центрально-городского района Макеевки с применением РСЗО БМ-27 "Ураган" с кассетной боевой частью 9М27К, а также уточнили направление ведения огня. Так, ВФУ вели огонь по густонаселенному району Макеевки со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Соловьево... В результате обстрела погибли четыре гражданских лица, из них трое детей: мальчик 2014 года рождения, девочка 2015 года рождения и парень-подросток 2005 года рождения. Еще десять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе семь детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220706/dnr-1800810489.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк