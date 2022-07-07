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ВСУ обстреливали Макеевку кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
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ВСУ обстреливали Макеевку кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР
ВСУ обстреливали Макеевку кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
ВСУ обстреливали Макеевку кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР
Обстрел Макеевки, при котором в среду погибли четыре мирных жителя, в том числе три ребенка, велся с применением кассетных боеприпасов из РСЗО "Ураган",... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:36
2022-07-07T15:36
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Обстрел Макеевки, при котором в среду погибли четыре мирных жителя, в том числе три ребенка, велся с применением кассетных боеприпасов из РСЗО "Ураган", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела противником Центрально-городского района Макеевки с применением РСЗО БМ-27 "Ураган" с кассетной боевой частью 9М27К, а также уточнили направление ведения огня. Так, ВФУ вели огонь по густонаселенному району Макеевки со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Соловьево... В результате обстрела погибли четыре гражданских лица, из них трое детей: мальчик 2014 года рождения, девочка 2015 года рождения и парень-подросток 2005 года рождения. Еще десять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе семь детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
15:36 07.07.2022
 
ВСУ обстреливали Макеевку кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР

ДНР: унесший жизни четырех человек обстрел Макеевки велся кассетными боеприпасами

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСобранные после обстрела осколки снаряда
Собранные после обстрела осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Собранные после обстрела осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Обстрел Макеевки, при котором в среду погибли четыре мирных жителя, в том числе три ребенка, велся с применением кассетных боеприпасов из РСЗО "Ураган", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела противником Центрально-городского района Макеевки с применением РСЗО БМ-27 "Ураган" с кассетной боевой частью 9М27К, а также уточнили направление ведения огня. Так, ВФУ вели огонь по густонаселенному району Макеевки со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Соловьево... В результате обстрела погибли четыре гражданских лица, из них трое детей: мальчик 2014 года рождения, девочка 2015 года рождения и парень-подросток 2005 года рождения. Еще десять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе семь детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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Украинские войска обстреляли Макеевку
 
В миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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