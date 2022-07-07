https://ria.ru/20220707/donbass-1800939992.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска за полчаса выпустили по Ясиноватой четыре ракеты из РСЗО "Град" и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в четверг представительство РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:36

2022-07-07T14:36

2022-07-07T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784328543_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_f42b9613f3a89f6db70ba5e11aafc723.jpg

ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Ясиноватой четыре ракеты из РСЗО "Град" и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра... 14.22 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220707/donetsk-1800939338.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка