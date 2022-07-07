14:36 07.07.2022 (обновлено: 14:38 07.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" и артиллерии
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Ясиноватой четыре ракеты из РСЗО "Град" и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра... 14.22 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.