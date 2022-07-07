https://ria.ru/20220707/donbass-1800895380.html
В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада
В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада - РИА Новости, 07.07.2022
В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада
Здания больницы и детского сада повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:26
2022-07-07T12:26
2022-07-07T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
куйбышевский район
сцкк
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781469_0:174:2867:1787_1920x0_80_0_0_2fc72ed80da0484e0ce223b4c333254c.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Здания больницы и детского сада повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины атаковали больницу и детсад в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела повреждены здания больницы №21, расположенной по проспекту Кремлевскому, а также детского сада по улице Туманяна", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 11.30 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
https://ria.ru/20220622/tribunal-1797220573.html
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781469_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_2eee0542ac5f936fcc7e07d2a0a538b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы рф, нато
12:26 07.07.2022 (обновлено: 12:52 07.07.2022)
В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада
Штаб обороны: в ДНР из-за обстрела куйбышевского района Донецка повреждены здания больницы