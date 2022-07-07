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В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада - РИА Новости, 07.07.2022
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https://ria.ru/20220707/donbass-1800895380.html
В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада
В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада - РИА Новости, 07.07.2022
В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада
Здания больницы и детского сада повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:26
2022-07-07T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
куйбышевский район
сцкк
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Здания больницы и детского сада повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины атаковали больницу и детсад в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела повреждены здания больницы №21, расположенной по проспекту Кремлевскому, а также детского сада по улице Туманяна", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 11.30 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы рф, нато
12:26 07.07.2022 (обновлено: 12:52 07.07.2022)
 
В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада

Штаб обороны: в ДНР из-за обстрела куйбышевского района Донецка повреждены здания больницы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК в Донецке
Представитель СЦКК в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представитель СЦКК в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Здания больницы и детского сада повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины атаковали больницу и детсад в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела повреждены здания больницы №21, расположенной по проспекту Кремлевскому, а также детского сада по улице Туманяна", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)Куйбышевский районСЦККВооруженные силы РФНАТО
 
 
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