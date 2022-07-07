https://ria.ru/20220707/donbass-1800895380.html

В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада

В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада - РИА Новости, 07.07.2022

В ДНР из-за обстрела Донецка повреждены здания больницы и детского сада

Здания больницы и детского сада повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:26

2022-07-07T12:26

2022-07-07T12:52

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Здания больницы и детского сада повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины атаковали больницу и детсад в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела повреждены здания больницы №21, расположенной по проспекту Кремлевскому, а также детского сада по улице Туманяна", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 11.30 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности, освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы рф, нато