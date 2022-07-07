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В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек - РИА Новости, 07.07.2022
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб 71 мирный житель, 216 получили ранения, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:51
2022-07-07T09:51
2022-07-07T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб 71 мирный житель, 216 получили ранения, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
https://radiosputnik.ria.ru/20220606/vsu-1793372669.html
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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк
09:51 07.07.2022 (обновлено: 09:53 07.07.2022)
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек
СЦКК: в ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб 71 мирный житель