https://ria.ru/20220707/donbass-1800852964.html

В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек

В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек - РИА Новости, 07.07.2022

В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек

В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб 71 мирный житель, 216 получили ранения, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:51

2022-07-07T09:51

2022-07-07T09:53

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб 71 мирный житель, 216 получили ранения, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/vsu-1793372669.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк