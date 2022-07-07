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В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/donbass-1800852964.html
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек - РИА Новости, 07.07.2022
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб 71 мирный житель, 216 получили ранения, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:51
2022-07-07T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб 71 мирный житель, 216 получили ранения, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк
09:51 07.07.2022 (обновлено: 09:53 07.07.2022)
 
В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов погибли более 70 человек

СЦКК: в ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб 71 мирный житель

© РИА НовостиСкорая в ЛНР
Скорая в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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Скорая в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. В ЛНР с 17 февраля из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб 71 мирный житель, 216 получили ранения, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За период с 17.02.2022 по 07.07.2022 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1024 обстрела территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения... Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 287 мирных жителей, из которых 71 человек погиб и 216 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и 19 детей получили ранения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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