09:09 07.07.2022 (обновлено: 10:29 07.07.2022)
Украинские войска обстреляли Михайловку
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Михайловке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Михайловка в Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По сведениям ведомства, украинские силовики открыли огонь в 08:10 со стороны поселка Новгородское.
"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Это не первый обстрел территории ДНР с начала сегодняшнего утра — начиная с 05:40 ВСУ наносили удары по Донецку, Горловке, Ясиноватой, поселкам Минеральное и Еленовка.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов Донбасса, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.