https://ria.ru/20220707/donbass-1800846872.html

Украинские войска обстреляли Михайловку

Украинские войска обстреляли Михайловку - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска обстреляли Михайловку

Украинские войска обстреляли село Михайловка в Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:09

2022-07-07T09:09

2022-07-07T10:29

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Михайловка в Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По сведениям ведомства, украинские силовики открыли огонь в 08:10 со стороны поселка Новгородское.Это не первый обстрел территории ДНР с начала сегодняшнего утра — начиная с 05:40 ВСУ наносили удары по Донецку, Горловке, Ясиноватой, поселкам Минеральное и Еленовка.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов Донбасса, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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сша

донецк (днр)

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в мире, украина, сша, донецк (днр), нато