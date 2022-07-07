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Украинские войска обстреляли Михайловку - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Михайловку
Украинские войска обстреляли Михайловку - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку
Украинские войска обстреляли село Михайловка в Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:09
2022-07-07T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Михайловка в Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По сведениям ведомства, украинские силовики открыли огонь в 08:10 со стороны поселка Новгородское.Это не первый обстрел территории ДНР с начала сегодняшнего утра — начиная с 05:40 ВСУ наносили удары по Донецку, Горловке, Ясиноватой, поселкам Минеральное и Еленовка.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов Донбасса, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, украина, сша, донецк (днр), нато
09:09 07.07.2022 (обновлено: 10:29 07.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Михайловку

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Михайловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Михайловка в Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По сведениям ведомства, украинские силовики открыли огонь в 08:10 со стороны поселка Новгородское.

"Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Это не первый обстрел территории ДНР с начала сегодняшнего утра — начиная с 05:40 ВСУ наносили удары по Донецку, Горловке, Ясиноватой, поселкам Минеральное и Еленовка.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов Донбасса, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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