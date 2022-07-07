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Назван момент, когда доллар снова будет стоить 70 рублей - РИА Новости, 07.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220707/dollar-1800823222.html
Назван момент, когда доллар снова будет стоить 70 рублей
Назван момент, когда доллар снова будет стоить 70 рублей - РИА Новости, 07.07.2022
Назван момент, когда доллар снова будет стоить 70 рублей
Укрепление доллара к рублю с начала этой недели составило более 20 процентов. Оснований для прекращения “бычьего тренда” нет, однако отметок в 70 рублей за... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T02:15
2022-07-07T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
рубль
bitriver
владислав антонов (аналитик)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Укрепление доллара к рублю с начала этой недели составило более 20 процентов. Оснований для прекращения “бычьего тренда” нет, однако отметок в 70 рублей за доллар можно достичь очень быстро. В целом есть основания считать, что российская валюта укрепится в коридоре 70-80 рублей за доллар, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что инвесторы сократили покупки рубля после заявлений главы Минфина Антона Силуанова о том, что следует ориентироваться на курс в рамках 70-80 рублей за доллар. На этой неделе власти должны определить методы выводы курса на оптимальный для экономики уровень. При этом ослабление не должно быть слишком сильным, чтобы Центробанк не выражал недовольство быстрым подорожанием доллара и евро.Если не произойдет форс-мажора, то уже к концу июля доллар закрепится на отметке в 70 рублей, а евро — в районе 73 рублей. При этом возможны ситуации, когда из-за ослабления евро на мировом валютном рынке обе валюты будут стоить к рублю одинаково, заключил Антонов.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, bitriver, владислав антонов (аналитик)
02:15 07.07.2022
 
Назван момент, когда доллар снова будет стоить 70 рублей

Аналитик BitRiver Антонов: доллар снова будет стоить 70 рублей уже к концу июля

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКурс валют
Курс валют - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Укрепление доллара к рублю с начала этой недели составило более 20 процентов. Оснований для прекращения “бычьего тренда” нет, однако отметок в 70 рублей за доллар можно достичь очень быстро. В целом есть основания считать, что российская валюта укрепится в коридоре 70-80 рублей за доллар, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
“Вероятно, Минфин нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли”, — предположил собеседник агентства.
Он напомнил, что инвесторы сократили покупки рубля после заявлений главы Минфина Антона Силуанова о том, что следует ориентироваться на курс в рамках 70-80 рублей за доллар. На этой неделе власти должны определить методы выводы курса на оптимальный для экономики уровень. При этом ослабление не должно быть слишком сильным, чтобы Центробанк не выражал недовольство быстрым подорожанием доллара и евро.
Если не произойдет форс-мажора, то уже к концу июля доллар закрепится на отметке в 70 рублей, а евро — в районе 73 рублей. При этом возможны ситуации, когда из-за ослабления евро на мировом валютном рынке обе валюты будут стоить к рублю одинаково, заключил Антонов.
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют в Москве
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)РубльBitRiverВладислав Антонов (аналитик)
 
 
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