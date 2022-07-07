https://ria.ru/20220707/dollar-1800823222.html

Назван момент, когда доллар снова будет стоить 70 рублей

Назван момент, когда доллар снова будет стоить 70 рублей - РИА Новости, 07.07.2022

Назван момент, когда доллар снова будет стоить 70 рублей

Укрепление доллара к рублю с начала этой недели составило более 20 процентов. Оснований для прекращения “бычьего тренда” нет, однако отметок в 70 рублей за... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T02:15

2022-07-07T02:15

2022-07-07T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

рубль

bitriver

владислав антонов (аналитик)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Укрепление доллара к рублю с начала этой недели составило более 20 процентов. Оснований для прекращения “бычьего тренда” нет, однако отметок в 70 рублей за доллар можно достичь очень быстро. В целом есть основания считать, что российская валюта укрепится в коридоре 70-80 рублей за доллар, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что инвесторы сократили покупки рубля после заявлений главы Минфина Антона Силуанова о том, что следует ориентироваться на курс в рамках 70-80 рублей за доллар. На этой неделе власти должны определить методы выводы курса на оптимальный для экономики уровень. При этом ослабление не должно быть слишком сильным, чтобы Центробанк не выражал недовольство быстрым подорожанием доллара и евро.Если не произойдет форс-мажора, то уже к концу июля доллар закрепится на отметке в 70 рублей, а евро — в районе 73 рублей. При этом возможны ситуации, когда из-за ослабления евро на мировом валютном рынке обе валюты будут стоить к рублю одинаково, заключил Антонов.

https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, bitriver, владислав антонов (аналитик)