https://ria.ru/20220707/dnr-1801086222.html
Украинские войска выпустили по Горловке пять мин
Украинские войска выпустили по Горловке пять мин - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска выпустили по Горловке пять мин
Украинские войска в 21.15 мск обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:15
2022-07-07T22:15
2022-07-07T22:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774022855_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_696ee5a4bf44be6a166b79e385c708c6.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.15 мск обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122, 152 и 155 миллиметров.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774022855_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_c551a7dd1d43ba241768348cdd81e7a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), сцкк, стирол
Украинские войска выпустили по Горловке пять мин
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, выпустив пять мин