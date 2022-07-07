https://ria.ru/20220707/dnr-1801086222.html

Украинские войска выпустили по Горловке пять мин

Украинские войска выпустили по Горловке пять мин - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска выпустили по Горловке пять мин

Украинские войска в 21.15 мск обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T22:15

2022-07-07T22:15

2022-07-07T22:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.15 мск обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122, 152 и 155 миллиметров.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), сцкк, стирол