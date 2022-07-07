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В ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих за сутки
В ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих за сутки - РИА Новости, 07.07.2022
В ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих за сутки
Трое военных Донецкой Народной республики погибли и 11 пострадали за сутки в ходе боевых действий, сообщила в четверг Народная милиция ДНР. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:15
2022-07-07T20:15
2022-07-07T20:15
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здоровье - общество
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Трое военных Донецкой Народной республики погибли и 11 пострадали за сутки в ходе боевых действий, сообщила в четверг Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло трое и одиннадцать защитников Донецкой Народной республики получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.В среду Народная милиция ДНР также сообщала, что трое военных республики погибли при исполнении воинского долга, еще 11 получили ранения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих за сутки
Народная милиция ДНР: трое защитников республики погибли за сутки в ходе боевых действий