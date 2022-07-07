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Украинские боевики выпустили по ДНР 25 мин и десять снарядов
Украинские боевики выпустили по ДНР 25 мин и десять снарядов - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские боевики выпустили по ДНР 25 мин и десять снарядов
Украинские войска в четверг в 16.30 мск обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив по ее территории 25 мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:47
2022-07-07T17:47
2022-07-07T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 16.30 мск обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив по ее территории 25 мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: Новгородское – Новоселовка, выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, Кодема – Доломитное, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметра, Калиново – Новобахмутовка, выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Украинские боевики выпустили по ДНР 25 мин и десять снарядов
Представительство: ВСУ обстреляли ДНР, выпустив 25 мин и десять снарядов