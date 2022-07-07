https://ria.ru/20220707/dnr-1801024616.html

Украинские боевики выпустили по ДНР 25 мин и десять снарядов

Украинские боевики выпустили по ДНР 25 мин и десять снарядов - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские боевики выпустили по ДНР 25 мин и десять снарядов

Украинские войска в четверг в 16.30 мск обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив по ее территории 25 мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:47

2022-07-07T17:47

2022-07-07T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 16.30 мск обстреляли Донецкую Народную республику, выпустив по ее территории 25 мин калибром 120 миллиметров и 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: Новгородское – Новоселовка, выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, Кодема – Доломитное, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметра, Калиново – Новобахмутовка, выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк