https://ria.ru/20220707/dnr-1800940902.html

При обстреле ВСУ Донецка пострадали женщина и подросток

При обстреле ВСУ Донецка пострадали женщина и подросток - РИА Новости, 07.07.2022

При обстреле ВСУ Донецка пострадали женщина и подросток

Женщина и 15-летний подросток пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, заявил в четверг штаб территориальной обороны... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:38

2022-07-07T14:38

2022-07-07T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Женщина и 15-летний подросток пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, заявил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Петровском районе Донецка ранены женщина и подросток 2007 года рождения", - заявил штаб в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика