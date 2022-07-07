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При обстреле ВСУ Донецка пострадали женщина и подросток
При обстреле ВСУ Донецка пострадали женщина и подросток - РИА Новости, 07.07.2022
При обстреле ВСУ Донецка пострадали женщина и подросток
Женщина и 15-летний подросток пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, заявил в четверг штаб территориальной обороны... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:38
2022-07-07T14:38
2022-07-07T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Женщина и 15-летний подросток пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, заявил в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Петровском районе Донецка ранены женщина и подросток 2007 года рождения", - заявил штаб в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
При обстреле ВСУ Донецка пострадали женщина и подросток
Штаб обороны ДНР: женщина и 15-летний подросток пострадали при обстреле ВСУ Донецка