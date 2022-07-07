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Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских военных - РИА Новости, 07.07.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских военных
Украинские войска за сутки потеряли более 20 человек личного состава, взвод РСЗО "Град" и одну гаубицу, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:57
2022-07-07T10:57
2022-07-07T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 20 человек личного состава, взвод РСЗО "Град" и одну гаубицу, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки более чем в 20 человек