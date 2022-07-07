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Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских военных - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/dnr-1800866891.html
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских военных - РИА Новости, 07.07.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских военных
Украинские войска за сутки потеряли более 20 человек личного состава, взвод РСЗО "Град" и одну гаубицу, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:57
2022-07-07T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 20 человек личного состава, взвод РСЗО "Град" и одну гаубицу, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:57 07.07.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили более 20 украинских военных

Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки более чем в 20 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 9-го полка НМ ДНР
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 20 человек личного состава, взвод РСЗО "Град" и одну гаубицу, сообщает Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 "Град", одна гаубица М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка и Курдюмовка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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