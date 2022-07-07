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Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства - РИА Новости, 07.07.2022
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Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства
Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства - РИА Новости, 07.07.2022
Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к дальнейшим контактам руководства двух стран, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:42
2022-07-07T14:10
в мире
россия
турция
бали
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к дальнейшим контактам руководства двух стран, сообщил российский МИД.Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел "Группы двадцати" на острове Бали."Министры выразили удовлетворение динамикой политического диалога между нашими странами на высшем и высоком уровне в 2022 году. Подтвердили готовность к продолжению плотных контактов руководства России и Турции, в том числе в очном формате", - говорится в заявлении ведомства.
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в мире, россия, турция, бали, сергей лавров, мевлют чавушоглу
13:42 07.07.2022 (обновлено: 14:10 07.07.2022)
 
Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к контактам руководства

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к дальнейшим контактам руководства двух стран, сообщил российский МИД.
Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел "Группы двадцати" на острове Бали.
"Министры выразили удовлетворение динамикой политического диалога между нашими странами на высшем и высоком уровне в 2022 году. Подтвердили готовность к продолжению плотных контактов руководства России и Турции, в том числе в очном формате", - говорится в заявлении ведомства.
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