https://ria.ru/20220707/diplomatiya-1800922173.html
Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства
Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства - РИА Новости, 07.07.2022
Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к дальнейшим контактам руководства двух стран, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:42
2022-07-07T13:42
2022-07-07T14:10
в мире
россия
турция
бали
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к дальнейшим контактам руководства двух стран, сообщил российский МИД.Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел "Группы двадцати" на острове Бали."Министры выразили удовлетворение динамикой политического диалога между нашими странами на высшем и высоком уровне в 2022 году. Подтвердили готовность к продолжению плотных контактов руководства России и Турции, в том числе в очном формате", - говорится в заявлении ведомства.
https://ria.ru/20220706/zerno-1800754657.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, бали, сергей лавров, мевлют чавушоглу
13:42 07.07.2022 (обновлено: 14:10 07.07.2022)
Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к контактам руководства