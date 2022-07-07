https://ria.ru/20220707/diplomatiya-1800922173.html

Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства

Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства - РИА Новости, 07.07.2022

Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к дальнейшим контактам руководства двух стран, сообщил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:42

2022-07-07T13:42

2022-07-07T14:10

в мире

россия

турция

бали

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к дальнейшим контактам руководства двух стран, сообщил российский МИД.Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел "Группы двадцати" на острове Бали."Министры выразили удовлетворение динамикой политического диалога между нашими странами на высшем и высоком уровне в 2022 году. Подтвердили готовность к продолжению плотных контактов руководства России и Турции, в том числе в очном формате", - говорится в заявлении ведомства.

https://ria.ru/20220706/zerno-1800754657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, турция, бали, сергей лавров, мевлют чавушоглу