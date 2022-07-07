https://ria.ru/20220707/diplomatiya-1800918610.html
Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море
Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море - РИА Новости, 07.07.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили взаимодействие Москвы и Анкары в Черном море, сообщило российское... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:33
2022-07-07T13:33
2022-07-07T14:12
в мире
россия
турция
черное море
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили взаимодействие Москвы и Анкары в Черном море, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел "Группы двадцати" на острове Бали."Затронуты другие международные вопросы, включая взаимодействие России и Турции в Черном море и в рамках многосторонних структур", - говорится в заявлении министерства.
https://ria.ru/20220707/diplomatiya-1800922173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, черное море, сергей лавров, мевлют чавушоглу
13:33 07.07.2022 (обновлено: 14:12 07.07.2022)
Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море
Главы МИД Росии и Турции Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море