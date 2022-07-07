https://ria.ru/20220707/diplomatiya-1800918610.html

Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море

Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море - РИА Новости, 07.07.2022

Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили взаимодействие Москвы и Анкары в Черном море, сообщило российское... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:33

2022-07-07T13:33

2022-07-07T14:12

в мире

россия

турция

черное море

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили взаимодействие Москвы и Анкары в Черном море, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел "Группы двадцати" на острове Бали."Затронуты другие международные вопросы, включая взаимодействие России и Турции в Черном море и в рамках многосторонних структур", - говорится в заявлении министерства.

https://ria.ru/20220707/diplomatiya-1800922173.html

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турция

черное море

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Дарья Буймова

в мире, россия, турция, черное море, сергей лавров, мевлют чавушоглу