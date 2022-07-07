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Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море - РИА Новости, 07.07.2022
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Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море
Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море - РИА Новости, 07.07.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили взаимодействие Москвы и Анкары в Черном море, сообщило российское... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:33
2022-07-07T14:12
в мире
россия
турция
черное море
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили взаимодействие Москвы и Анкары в Черном море, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел "Группы двадцати" на острове Бали."Затронуты другие международные вопросы, включая взаимодействие России и Турции в Черном море и в рамках многосторонних структур", - говорится в заявлении министерства.
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в мире, россия, турция, черное море, сергей лавров, мевлют чавушоглу
13:33 07.07.2022 (обновлено: 14:12 07.07.2022)
 
Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море

Главы МИД Росии и Турции Лавров и Чавушоглу обсудили взаимодействие в Черном море

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили взаимодействие Москвы и Анкары в Черном море, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел "Группы двадцати" на острове Бали.
"Затронуты другие международные вопросы, включая взаимодействие России и Турции в Черном море и в рамках многосторонних структур", - говорится в заявлении министерства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
13:42
Главы МИД России и Турции подтвердили готовность к контактам руководства
 
В миреРоссияТурцияЧерное мореСергей ЛавровМевлют Чавушоглу
 
 
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