https://ria.ru/20220707/deputaty-1801060249.html
Путин рассказал, что некоторые депутаты работают в Донбассе как волонтеры
Путин рассказал, что некоторые депутаты работают в Донбассе как волонтеры - РИА Новости, 07.07.2022
Путин рассказал, что некоторые депутаты работают в Донбассе как волонтеры
Российские депутаты, взяв отпуск, поехали помогать в Донбасс, некоторые и сейчас работают там волонтерами, такая бескорыстная работа востребована, заявил... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:45
2022-07-07T19:45
2022-07-07T20:02
политика
владимир путин
общество
донбасс
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские депутаты, взяв отпуск, поехали помогать в Донбасс, некоторые и сейчас работают там волонтерами, такая бескорыстная работа востребована, заявил президент России Владимир Путин."Знаю, что многие депутаты, взяв официальный отпуск, поехали в зону боевых действий, чтобы лично часто с реальным риском для собственной жизни наладить на месте поставки продуктов, лекарств, предметов личной необходимости. Быстро развернуть центры гуманитарной помощи", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.По его словам, некоторые депутаты до сих пор находятся в Донбассе, работают как волонтеры, и такая инициатива, помощь остро востребована необходима.
https://ria.ru/20220707/putin-1801059115.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, общество, донбасс
19:45 07.07.2022 (обновлено: 20:02 07.07.2022)
Путин рассказал, что некоторые депутаты работают в Донбассе как волонтеры
Президент Путин заявил, что российские депутаты, взяв отпуск, поехали помогать в Донбасс