https://ria.ru/20220707/deputaty-1801060249.html

Путин рассказал, что некоторые депутаты работают в Донбассе как волонтеры

Путин рассказал, что некоторые депутаты работают в Донбассе как волонтеры - РИА Новости, 07.07.2022

Путин рассказал, что некоторые депутаты работают в Донбассе как волонтеры

Российские депутаты, взяв отпуск, поехали помогать в Донбасс, некоторые и сейчас работают там волонтерами, такая бескорыстная работа востребована, заявил... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:45

2022-07-07T19:45

2022-07-07T20:02

политика

владимир путин

общество

донбасс

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские депутаты, взяв отпуск, поехали помогать в Донбасс, некоторые и сейчас работают там волонтерами, такая бескорыстная работа востребована, заявил президент России Владимир Путин."Знаю, что многие депутаты, взяв официальный отпуск, поехали в зону боевых действий, чтобы лично часто с реальным риском для собственной жизни наладить на месте поставки продуктов, лекарств, предметов личной необходимости. Быстро развернуть центры гуманитарной помощи", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.По его словам, некоторые депутаты до сих пор находятся в Донбассе, работают как волонтеры, и такая инициатива, помощь остро востребована необходима.

https://ria.ru/20220707/putin-1801059115.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, общество, донбасс